مبابي يرد على إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي لزين الدين زيدان
07:14 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 09.01.2023)
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU النجم الفرنسي زين الدين زيدان
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU
أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.
بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا:
"لا أكترث لذلك، يمكنه الذهاب أين يريد سواء من أجل تدريب ناد أو منتخب في أوروبا أو حيث يريد".
💥 Invité de Bartoli Time sur RMC, Noël Le Graët s'est complètement lâché sur Zidane.— RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023
🎙 "Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer ! S'il a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone." pic.twitter.com/j0cpI7JO62
مضيفا: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".
ليزيد من إهانة زيدان قائلا: "تريدونني أن أنصحه بأن يدرب ناد أو منتخب ما، وأن أقول له مرحبا. عليك أن تبحث عن فريق، لأننا اتفقنا على بقاء ديشامب. عليكم استضافته والقيام معه بحصة من أجل أن يجد فريقا يدربه".
ليرد نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدة قائلا:
"زيدان هو فرنسا، لا يجب أن نقلل احترامنا لأسطورة مثله".
Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽♂️— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023