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مبابي يرد على إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي لزين الدين زيدان
مبابي يرد على إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي لزين الدين زيدان
أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T07:14+0000
2023-01-09T07:18+0000
رياضة
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بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا: مضيفا: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".ليرد نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدة قائلا:
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رياضة
رياضة

مبابي يرد على إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي لزين الدين زيدان

07:14 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 09.01.2023)
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU النجم الفرنسي زين الدين زيدان
 النجم الفرنسي زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU
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أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.
بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا:
"لا أكترث لذلك، يمكنه الذهاب أين يريد سواء من أجل تدريب ناد أو منتخب في أوروبا أو حيث يريد".
مضيفا: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".

ليزيد من إهانة زيدان قائلا: "تريدونني أن أنصحه بأن يدرب ناد أو منتخب ما، وأن أقول له مرحبا. عليك أن تبحث عن فريق، لأننا اتفقنا على بقاء ديشامب. عليكم استضافته والقيام معه بحصة من أجل أن يجد فريقا يدربه".

ليرد نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدة قائلا:

"زيدان هو فرنسا، لا يجب أن نقلل احترامنا لأسطورة مثله".

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