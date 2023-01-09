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https://sputnikarabic.ae/20230109/مصرع-8-عمال-مناجم-غير-شرعيين-إثر-انهيار-ناجم-عن-فيضانات-في-جنوب-أفريقيا-1072059795.html
مصرع 8 عمال مناجم غير شرعيين إثر انهيار ناجم عن فيضانات في جنوب أفريقيا
مصرع 8 عمال مناجم غير شرعيين إثر انهيار ناجم عن فيضانات في جنوب أفريقيا
لقي 8 عمال مناجم غير شرعيين مصرعهم، بعد أن حوصروا تحت الأرض في أعقاب انهيار وقع يوم الجمعة في بورغرسفورت في مقاطعة ليمبوبو في أقصى شمال البلاد، حسبما ذكرت شرطة... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T05:15+0000
2023-01-09T05:16+0000
جنوب أفريقيا
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وكان عمال المناجم غير الشرعيين يحفرون بحثا عن الكروم في قرية غا-ماروغا عندما دفعت الأمطار الغزيرة التربة التي سدت النقطة الوحيدة التي كانوا يستخدمونها للدخول والخروج، مما أدى إلى خنقهم، وفقا للشرطة.وأشارت الشرطة إلى أن من بين المتوفين شخصا من جنوب أفريقيا وثلاثة من موزمبيق وأربعة من زيمبابوي.وقال مفوض الشرطة في المقاطعة ثيمبي هاديبي في ليمبوبو "لقد أنشأنا فريقا للتعامل مع أنشطة التعدين غير القانونية في جميع أنحاء المقاطعة، وخاصة في المناطق الواقعة على الطريق آر 37 في منطقة سيخوخون وتم اعتقال العديد من عمال المناجم غير القانونيين ومصادرة معدات التعدين".وأضاف هاديبي أن اتهامات مرتبطة بقانون الهجرة ستوجه أيضا ضد المتوفين السبعة، لأنهم كانوا في البلاد بشكل غير قانوني، كما سيتم توجيه تهمة التعدين غير القانوني ضدهم جميعا.
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جنوب أفريقيا, العالم
جنوب أفريقيا, العالم

مصرع 8 عمال مناجم غير شرعيين إثر انهيار ناجم عن فيضانات في جنوب أفريقيا

05:15 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 09.01.2023)
© AP Photoمصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر جوسكي في جنوب أفريقيا، 4 ديسمبر 2022
مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر جوسكي في جنوب أفريقيا، 4 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AP Photo
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لقي 8 عمال مناجم غير شرعيين مصرعهم، بعد أن حوصروا تحت الأرض في أعقاب انهيار وقع يوم الجمعة في بورغرسفورت في مقاطعة ليمبوبو في أقصى شمال البلاد، حسبما ذكرت شرطة جنوب أفريقيا أمس الأحد.
وكان عمال المناجم غير الشرعيين يحفرون بحثا عن الكروم في قرية غا-ماروغا عندما دفعت الأمطار الغزيرة التربة التي سدت النقطة الوحيدة التي كانوا يستخدمونها للدخول والخروج، مما أدى إلى خنقهم، وفقا للشرطة.
وأشارت الشرطة إلى أن من بين المتوفين شخصا من جنوب أفريقيا وثلاثة من موزمبيق وأربعة من زيمبابوي.
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مسلحون يهاجمون محطة قطار في نيجيريا ويخطفون عددا من الركاب
أمس, 10:24 GMT
وقال مفوض الشرطة في المقاطعة ثيمبي هاديبي في ليمبوبو "لقد أنشأنا فريقا للتعامل مع أنشطة التعدين غير القانونية في جميع أنحاء المقاطعة، وخاصة في المناطق الواقعة على الطريق آر 37 في منطقة سيخوخون وتم اعتقال العديد من عمال المناجم غير القانونيين ومصادرة معدات التعدين".
وأضاف هاديبي أن اتهامات مرتبطة بقانون الهجرة ستوجه أيضا ضد المتوفين السبعة، لأنهم كانوا في البلاد بشكل غير قانوني، كما سيتم توجيه تهمة التعدين غير القانوني ضدهم جميعا.
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