https://sputnikarabic.ae/20230109/نتنياهو-حان-الوقت-لاتخاذ-إسرائيل-وأمريكا-ودول-أخرى-موقفا-موحدا-لمواجهة-إيران-1072097155.html

نتنياهو: حان الوقت لاتخاذ إسرائيل وأمريكا ودول أخرى موقفا موحدا لمواجهة إيران

نتنياهو: حان الوقت لاتخاذ إسرائيل وأمريكا ودول أخرى موقفا موحدا لمواجهة إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن "الوقت حان لاتخاذ إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى موقفاً موحداً لمواجهة... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T20:29+0000

2023-01-09T20:29+0000

2023-01-09T20:29+0000

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله: "لقد حان الوقت لإسرائيل والولايات المتحدة للاصطفاف في موقف موحد، مع دول أخرى، وأنا أتطلع إلى التحدث عن ذلك مع الرئيس بايدن وفريقه".وأكد نتنياهو، خلال لقاء مديري وكبار النشطاء في منظمة إيباك التي تُعنى بتوطيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أنه "يوجد اليوم إجماع على هذا الموضوع أكثر من أي وقت مضى"، واصفا "النظام في إيران بالفظيع والمضطهد والإرهابي".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، أكد الاثنين الماضي، "العمل على تطوير القدرات العسكرية المستقلة لمواجهة أي سيناريو إيراني".وقال كوهين، في أول اجتماع عمل مع طاقم وزارته، إن بلاده "تسعى لتشكيل جبهة دولية لإحباط المشروع النووي العسكري الإيراني"، مؤكدا "العمل على تطوير قدراتنا العسكرية المستقلة لمواجهة أي سيناريو إيراني".وأضاف وزير خارجية إسرائيل أن "إيران تطور صواريخ بعيدة المدى وتمول أنشطة إرهابية حول العالم"، متابعا: "ملتزمون بمنع إيران من حيازة قدرات نووية عسكرية".يأتي ذلك في وقت، حذرت إيران، من أي "مغامرة عسكرية تقوم بها إسرائيل ضدها لتنفيذ سياساتها الشريرة في المنطقة"، مؤكدة ضرورة إجبارها على الامتثال للقوانين الدولية والتخلي عن "المخططات البغيضة والخطيرة للمنطقة".وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، إن "إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على أي تهديدات من الكيان الصهيوني والدفاع عن شعبها ومصالحها في أي وقت تراه مناسبا".وأوضاف إيرواني أن "الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران من خلال التهديد باستخدام القوة ضدها، وآخرها التصريحات العدائية لمسؤولي هذا الكيان، الذين يهددون علانية باستخدام القوة ضد برنامج إيران النووي السلمي".

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