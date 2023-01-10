https://sputnikarabic.ae/20230110/أول-تحرك-من-بلجيكا-ردا-على-الحكم-بسجن-وجلد-أحد-مواطنيها-في-إيران-1072130820.html

أول تحرك من بلجيكا ردا على الحكم بسجن وجلد أحد مواطنيها في إيران

أول تحرك من بلجيكا ردا على الحكم بسجن وجلد أحد مواطنيها في إيران

في أول تحرك لها، استدعت بلجيكا السفير الإيراني لديها، اليوم الثلاثاء، بعدما حكمت محكمة في إيران على مواطن بلجيكي بالسجن والجلد بعد إدانته بعدة تهم أبرزها... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T16:50+0000

2023-01-10T16:50+0000

2023-01-10T16:50+0000

أخبار بلجيكا اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068716922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c17e754c8389bf69ae1dc39912bcabe1.jpg

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "بروكسل استدعت السفير الإيراني بعد أن حكمت إيران على المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 40 عاما و74 جلدة".وقالت عائلة فانديكاستيل، الشهر الماضي، إنه محتجز في سجن إيراني منذ شهور وإنه مضرب عن الطعام، مشيرين إلى أنه حُرم من الاتصال بمحام من اختياره ويعاني من مشاكل صحية خطيرة.تشهد إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".بينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، فيما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب وإرهاب والتحريض على الاحتجاجات.

https://sputnikarabic.ae/20230110/محكمة-إيرانية-تقضي-بالسجن-40-عاما-وجلد-مواطن-بلجيكي-بتهمة-التجسس-1072124434.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار بلجيكا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن