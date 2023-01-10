https://sputnikarabic.ae/20230110/إنقاذ-6-رهائن-بعد-هجوم-على-محطة-قطار-في-جنوب-نيجيريا-1072099998.html

إنقاذ 6 رهائن بعد هجوم على محطة قطار جنوب نيجيريا

إنقاذ 6 رهائن بعد هجوم على محطة قطار جنوب نيجيريا

جرى إنقاذ ستة أشخاص من بين 31 احتجزتهم مجموعة من المسلحين المجهولين كرهائن بعدما هاجمت محطة قطارات في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا في مطلع الأسبوع، حسبما ذكر متحدث... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T04:48+0000

2023-01-10T04:48+0000

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وقال كريس أوسا نيهيكاري، مفوض الاتصالات والتوجيه، في بيان، إن عملية الإنقاذ جاءت بعد عملية قام بها عناصر الأمن بتمشيط الأدغال يوم الاثنين.وأضاف أن فرق الإنقاذ كانت تمشط الأدغال في الولاية وتعمل بلا كلل منذ وقوع الحادث لضمان إنقاذ الركاب المختطفين.واحُتجز 32 شخصا كرهائن عندما اقتحم المسلحون محطة إيغوبين للقطارات في إيدو مساء السبت وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء بشكل متقطع. وتمكن أحد الرهائن من الفرار.

https://sputnikarabic.ae/20230108/مسلحون-يهاجمون-محطة-قطار-في-نيجيريا-ويخطفون-عددا-من-الركاب-1072041610.html

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