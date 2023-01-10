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https://sputnikarabic.ae/20230110/إنقاذ-6-رهائن-بعد-هجوم-على-محطة-قطار-في-جنوب-نيجيريا-1072099998.html
إنقاذ 6 رهائن بعد هجوم على محطة قطار جنوب نيجيريا
إنقاذ 6 رهائن بعد هجوم على محطة قطار جنوب نيجيريا
جرى إنقاذ ستة أشخاص من بين 31 احتجزتهم مجموعة من المسلحين المجهولين كرهائن بعدما هاجمت محطة قطارات في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا في مطلع الأسبوع، حسبما ذكر متحدث... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T04:48+0000
2023-01-10T04:54+0000
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وقال كريس أوسا نيهيكاري، مفوض الاتصالات والتوجيه، في بيان، إن عملية الإنقاذ جاءت بعد عملية قام بها عناصر الأمن بتمشيط الأدغال يوم الاثنين.وأضاف أن فرق الإنقاذ كانت تمشط الأدغال في الولاية وتعمل بلا كلل منذ وقوع الحادث لضمان إنقاذ الركاب المختطفين.واحُتجز 32 شخصا كرهائن عندما اقتحم المسلحون محطة إيغوبين للقطارات في إيدو مساء السبت وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء بشكل متقطع. وتمكن أحد الرهائن من الفرار.
https://sputnikarabic.ae/20230108/مسلحون-يهاجمون-محطة-قطار-في-نيجيريا-ويخطفون-عددا-من-الركاب-1072041610.html
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نيجيريا, أخبار نيجيريا, العالم
نيجيريا, أخبار نيجيريا, العالم

إنقاذ 6 رهائن بعد هجوم على محطة قطار جنوب نيجيريا

04:48 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 10.01.2023)
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© flickr.com / jbdodane
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جرى إنقاذ ستة أشخاص من بين 31 احتجزتهم مجموعة من المسلحين المجهولين كرهائن بعدما هاجمت محطة قطارات في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا في مطلع الأسبوع، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين.
وقال كريس أوسا نيهيكاري، مفوض الاتصالات والتوجيه، في بيان، إن عملية الإنقاذ جاءت بعد عملية قام بها عناصر الأمن بتمشيط الأدغال يوم الاثنين.
وأفاد نيهيكاري "نحن واثقون من أنه سيتم إنقاذ الضحايا الآخرين قريبا لأن أفراد الأمن المتحفزين للغاية في حالة معنوية عالية وقد ضاعفوا من جهودهم في المطاردة الساخنة للخاطفين".
وأضاف أن فرق الإنقاذ كانت تمشط الأدغال في الولاية وتعمل بلا كلل منذ وقوع الحادث لضمان إنقاذ الركاب المختطفين.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
مسلحون يهاجمون محطة قطار في نيجيريا ويخطفون عددا من الركاب
8 يناير, 10:24 GMT
واحُتجز 32 شخصا كرهائن عندما اقتحم المسلحون محطة إيغوبين للقطارات في إيدو مساء السبت وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء بشكل متقطع. وتمكن أحد الرهائن من الفرار.
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