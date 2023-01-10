https://sputnikarabic.ae/20230110/الصين-تدعو-لعدم-الانخراط-في-تلاعب-سياسي-بعد-تعليقها-إصدار-تأشيرات-للزائرين-من-كوريا-الجنوبية-1072113518.html

الصين تدعو لعدم الانخراط في تلاعب سياسي بعد تعليقها إصدار تأشيرات للزائرين من كوريا الجنوبية

الصين تدعو لعدم الانخراط في تلاعب سياسي بعد تعليقها إصدار تأشيرات للزائرين من كوريا الجنوبية

ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على قرارها بتعليق إصدار تأشيرات سفر قصيرة المدة للزائرين من كوريا الجنوبية، وكذلك وقف التأشيرات الجديدة للقادمين من اليابان. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

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الصين

العالم

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "الصين تحث الدول المعنية على عدم الانخراط في التلاعب السياسي، أو اتخاذ تدابير تمييزية ضد المسافرين من بكين عند صياغة تدابير الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد".وكانت السفارة الصينية لدى كوريا الجنوبية كتبت عبر حسابها الرسمي في موقع "ويتشات"، إنها "ستقوم بتعديل السياسة وفق رفع كوريا الجنوبية قيود الدخول التمييزية التي تستهدف الصين".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الصينية، الدول المعنية إلى بناء إجراءات الوقاية من فيروس كورونا على "الحقائق والعلم"، مؤكدة أن "إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لا ينبغي أن تكون تمييزية، وألا تؤثر على التبادلات الشعبية لأي من البلدين".وبدأت الصين في الشهر الماضي تخليا دراماتيكيا عن استراتيجية صفر كوفيد المتشددة التي فرضت حجرا صحيا إجباريا وإغلاقات عقابية.وكان للسياسة تأثير هائل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت الاستياء في أنحاء المجتمع وهو ما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد قبل أن يتم تخفيفها.في مطار بودونغ الدولي بشانغهاي، قالت امرأة تدعى بانغ، الأحد، إنها مسرورة لسهولة السفر.

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