عربي
https://sputnikarabic.ae/20230110/القضاء-المغربي-يحكم-بالسجن-3-أعوام-بحق-13-مهاجرا-أفريقيا-1072127444.html
القضاء المغربي يحكم بالسجن 3 أعوام بحق 13 مهاجرا أفريقيا
القضاء المغربي يحكم بالسجن 3 أعوام بحق 13 مهاجرا أفريقيا
أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن في حق 13 مهاجرا أفريقيا وذلك على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية في يونيو/ حزيران العام الماضي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:28+0000
2023-01-10T15:28+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049007769_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_ea0d96a62928c4eb286980c53efcf7e6.jpg
وقال محامي المهاجرين مبارك بويرك لوسائل إعلام، إن محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرقي المغرب "قضت أمس الاثنين بتشديد العقوبات 6 أشهر في حق مجموعة مهاجرين".وأوضح أن المحكمة بهذا الحكم رفعت مدة السجن النافذ لـ 3 أعوام لكل مهاجر.وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس/آب ابتدائياً بالسجن عامين ونصف العام.والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية. يذكر أن هذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة في إسبانيا عبر المغرب، حيث يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220630/إسبانيا-تعرض-تعاونا-كاملا-مع-التحقيقات-في-مقتل-23-مهاجرا-خلال-محاولة-لدخول-مليلية-1064444464.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049007769_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_b462476fc60bce0975863fbf4fb0160f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

القضاء المغربي يحكم بالسجن 3 أعوام بحق 13 مهاجرا أفريقيا

15:28 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Javier Fergoمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Javier Fergo
تابعنا عبرTelegram
أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن في حق 13 مهاجرا أفريقيا وذلك على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وقال محامي المهاجرين مبارك بويرك لوسائل إعلام، إن محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرقي المغرب "قضت أمس الاثنين بتشديد العقوبات 6 أشهر في حق مجموعة مهاجرين".
وأوضح أن المحكمة بهذا الحكم رفعت مدة السجن النافذ لـ 3 أعوام لكل مهاجر.
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
إسبانيا تعرض "تعاونا كاملا" مع التحقيقات في مقتل 23 مهاجرا خلال محاولة لدخول مليلية
30 يونيو 2022, 08:19 GMT
وأشار إلى أن المحكمة وجهت لهم تهم عديدة؛ بينها "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و"الدخول بطريقة غير قانونية إلى الأراضي المغربية" و"العنف ضد موظفين عموميين".
وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس/آب ابتدائياً بالسجن عامين ونصف العام.
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية.
يذكر أن هذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة في إسبانيا عبر المغرب، حيث يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала