https://sputnikarabic.ae/20230110/القضاء-المغربي-يحكم-بالسجن-3-أعوام-بحق-13-مهاجرا-أفريقيا-1072127444.html
القضاء المغربي يحكم بالسجن 3 أعوام بحق 13 مهاجرا أفريقيا
القضاء المغربي يحكم بالسجن 3 أعوام بحق 13 مهاجرا أفريقيا
أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن في حق 13 مهاجرا أفريقيا وذلك على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية في يونيو/ حزيران العام الماضي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:28+0000
2023-01-10T15:28+0000
2023-01-10T15:28+0000
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وقال محامي المهاجرين مبارك بويرك لوسائل إعلام، إن محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرقي المغرب "قضت أمس الاثنين بتشديد العقوبات 6 أشهر في حق مجموعة مهاجرين".وأوضح أن المحكمة بهذا الحكم رفعت مدة السجن النافذ لـ 3 أعوام لكل مهاجر.وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس/آب ابتدائياً بالسجن عامين ونصف العام.والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية. يذكر أن هذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة في إسبانيا عبر المغرب، حيث يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220630/إسبانيا-تعرض-تعاونا-كاملا-مع-التحقيقات-في-مقتل-23-مهاجرا-خلال-محاولة-لدخول-مليلية-1064444464.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
القضاء المغربي يحكم بالسجن 3 أعوام بحق 13 مهاجرا أفريقيا
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أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن في حق 13 مهاجرا أفريقيا وذلك على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وقال
محامي المهاجرين مبارك بويرك لوسائل إعلام، إن محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرقي المغرب "قضت أمس الاثنين بتشديد العقوبات 6 أشهر في حق مجموعة مهاجرين".
وأوضح أن المحكمة بهذا الحكم رفعت مدة السجن النافذ لـ 3 أعوام لكل مهاجر.
وأشار إلى أن المحكمة وجهت لهم تهم عديدة؛ بينها "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و"الدخول بطريقة غير قانونية إلى الأراضي المغربية" و"العنف ضد موظفين عموميين".
وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس/آب ابتدائياً بالسجن عامين ونصف العام.
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية.
يذكر أن هذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية
وجيب سبتة في إسبانيا عبر المغرب، حيث يشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا.