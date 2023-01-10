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https://sputnikarabic.ae/20230110/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-نتيجة-السياسة-النقدية-المتبعة-في-الولايات-المتحدة-1072100212.html
انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة السياسة النقدية المتبعة في الولايات المتحدة
انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة السياسة النقدية المتبعة في الولايات المتحدة
كشفت بيانات البورصة والتداولات المالية في الولايات المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك بسبب شكوك المستثمرين بشأن إنهاء تشديد... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T05:33+0000
2023-01-10T05:36+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب البيانات المتداولة انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.65% إلى نحو 79.13 دولار للبرميل وعقود فبراير الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59% إلى 74.19 دولار. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن النفط يشهد أرخص فترة له بسبب التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وانتعاش الطلب على النفط في الصين. ونقلت الوكالة تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي قال إنه "يجب البقاء أقوياء في ظل الأوضاع الراهنة".ووفقًا له، يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي محاربة التضخم المرتفع وهذا يتطلب زيادة أخرى في أسعار الفائدة المصرفية.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة السياسة النقدية المتبعة في الولايات المتحدة

05:33 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 10.01.2023)
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استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
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كشفت بيانات البورصة والتداولات المالية في الولايات المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك بسبب شكوك المستثمرين بشأن إنهاء تشديد السياسة النقدية من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب البيانات المتداولة انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.65% إلى نحو 79.13 دولار للبرميل وعقود فبراير الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59% إلى 74.19 دولار.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن النفط يشهد أرخص فترة له بسبب التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وانتعاش الطلب على النفط في الصين.
ونقلت الوكالة تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي قال إنه "يجب البقاء أقوياء في ظل الأوضاع الراهنة".
ووفقًا له، يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي محاربة التضخم المرتفع وهذا يتطلب زيادة أخرى في أسعار الفائدة المصرفية.
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