https://sputnikarabic.ae/20230110/تورم-ونزيف-بالمخ-ما-مخاطر-دواء-الزهايمر-الذي-وافقت-عليه-أمريكا-مؤخرا-1072129276.html
تورم ونزيف بالمخ.. ما مخاطر دواء "ألزهايمر" الذي وافقت عليه أمريكا مؤخرا؟
تورم ونزيف بالمخ.. ما مخاطر دواء "ألزهايمر" الذي وافقت عليه أمريكا مؤخرا؟
حذر أطباء من آثار جانبية خطرة، للعقار الجديد الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإبطاء التدهور المعرفي للمرضى الذين يعانون من مرض ألزهايمر". 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:23+0000
2023-01-10T16:23+0000
2023-01-10T16:23+0000
مجتمع
الصحة
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وتم تطوير الدواء الجديد، الذي يحمل اسم "ليكاناماب" (Lecanemab)، من قبل شركة "إيساي" اليابانية وشركة "بيوجين" الأمريكية، وتمت إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج "ألزهايمر" يدعى "أدولهيم"، والذي انتقده تحقيق في الكونغرس الأمريكي بسبب "مخالفات" مزعومة.وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم تسجيل 6 وفيات بين المرضى الذين تناولوا العقار في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.وقالت: "نعلم أن "ليكاناماب" لديه معدل منخفض للتسبب في نزيف كلي، الذي لا يعد بالضرورة فتاكا ولكن بمعدل منخفض، أقل من 1%".وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها، يوم الجمعة، أن العقار الجديد "استطاع أن يبطئ مستوى التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27 في المئة، خلال تجربة المرحلة الثالثة له، والتي شملت ما يقرب من 1800 شخص، واستمرت أكثر من 18 شهرا".
https://sputnikarabic.ae/20230107/أمريكا-تجيز-رسميا-علاج-فعال-للقضاء-على-ألزهايمر-1072008554.html
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الصحة
تورم ونزيف بالمخ.. ما مخاطر دواء "ألزهايمر" الذي وافقت عليه أمريكا مؤخرا؟
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حذر أطباء من آثار جانبية خطرة، للعقار الجديد الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإبطاء التدهور المعرفي للمرضى الذين يعانون من مرض ألزهايمر".
وتم تطوير الدواء الجديد، الذي يحمل اسم "ليكاناماب" (Lecanemab)، من قبل شركة "إيساي" اليابانية وشركة "بيوجين" الأمريكية، وتمت إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج "ألزهايمر" يدعى "أدولهيم"، والذي انتقده تحقيق في الكونغرس الأمريكي بسبب "مخالفات" مزعومة.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الدكتورة شارون كوهين، من "برنامج تورنتو للذاكرة": "عرفنا منذ سنوات عديدة أنه مع جميع الأدوية في هذه الفئة تقريبا يمكن أن تكون هناك آثار جانبية بشذوذ التصوير المرتبط بالأميلويد (ARIA)"، وهو تورم المخ أو النزيف فيه.
وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم تسجيل 6 وفيات بين المرضى الذين تناولوا العقار في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
تدرس الدكتورة شارون، أدوية مرض "ألزهايمر" منذ 30 عاما وكانت جزءا من التجربة السريرية للعقار الجديد، لكنها تقول إن "هذه الأنواع من الآثار الجانبية كانت في الغالب خفيفة بالتجربة".
وقالت: "نعلم أن "ليكاناماب" لديه معدل منخفض للتسبب في نزيف كلي، الذي لا يعد بالضرورة فتاكا ولكن بمعدل منخفض، أقل من 1%".
وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها
، يوم الجمعة، أن العقار الجديد "استطاع أن يبطئ مستوى التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27 في المئة، خلال تجربة المرحلة الثالثة له، والتي شملت ما يقرب من 1800 شخص، واستمرت أكثر من 18 شهرا".