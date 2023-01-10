https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يؤكد-التمسك-بمطالب-استعادة-دولة-جنوب-اليمن-1072136763.html
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد التمسك بمطالب استعادة دولة جنوب اليمن
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد التمسك بمطالب استعادة دولة جنوب اليمن
أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، تمسك مكونه بمطالب استعادة دولة ما قبل الوحدة اليمنية في جنوب اليمن. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الزُبيدي خلال لقائه في الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، حسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "السلام الشامل والدائم يتحقق بالالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض، ومشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالجة أسباب وجذور الصراع، والتعاطي مع الواقع الموجود على الأرض".وأضاف: "يأتي قبل كل ذلك حل قضية شعب الجنوب وفق تطلعاته السياسية المشروعة".وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "دعمه لجهود السلام".وشدد على "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يمثلها الحوثيون، وكذا الأوضاع الاقتصادية التي باتت تتطلب سرعة التعاطي معها"، مؤكداً "أهمية تحمل المجتمع الدولي والإقليم مسؤولياتهما في هذا الجانب".من جانبه، أكد فاغن "دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في جهودهما للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية".ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، أشاد السفير الأمريكي بـ "الجهود التي تبذلها قوات المجلس في معركتها مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة"، مشدداً على "ضرورة دعم هذه الجهود لما فيه سلامة واستقرار المنطقة وخطوط الملاحة البحرية في باب المندب وخليج عدن".ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/ مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221218/اليمن-هل-نجح-المجلس-الانتقالي-والقوات-الجنوبية-في-تحقيق-الأمن-في-المناطق-التي-يسيطرون-عليها؟-1071337286.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد التمسك بمطالب استعادة دولة جنوب اليمن
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أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، تمسك مكونه بمطالب استعادة دولة ما قبل الوحدة اليمنية في جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الزُبيدي خلال لقائه في الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، حسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "السلام الشامل والدائم يتحقق بالالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض، ومشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالجة أسباب وجذور الصراع، والتعاطي مع الواقع الموجود على الأرض".
وأضاف: "يأتي قبل كل ذلك حل قضية شعب الجنوب وفق تطلعاته السياسية المشروعة".
وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "دعمه لجهود السلام".
وشدد على "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يمثلها الحوثيون، وكذا الأوضاع الاقتصادية التي باتت تتطلب سرعة التعاطي معها"، مؤكداً "أهمية تحمل المجتمع الدولي والإقليم مسؤولياتهما في هذا الجانب".
من جانبه، أكد فاغن "دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في جهودهما للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية".
18 ديسمبر 2022, 21:40 GMT
ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، أشاد السفير الأمريكي بـ "الجهود التي تبذلها قوات المجلس في معركتها مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة"، مشدداً على "ضرورة دعم هذه الجهود لما فيه سلامة واستقرار المنطقة وخطوط الملاحة البحرية في باب المندب وخليج عدن".
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي
باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/ مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.