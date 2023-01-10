رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه وزير الخارجية الصيني الجديد: العلاقة بين البلدين لا تزال ثابتة
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، تشين غانغ.
ووصل غانغ إلى أديس أبابا في وقت سابق من اليوم، في أولى محطات جولته الأفريقية.
وبعد نقاشهما، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في "تويتر" أن العلاقة بين إثيوبيا والصين "لا تزال ثابتة".
I welcome to Ethiopia, Mr Qin Gang, the Foreign Minister of the People’s Republic of China. The relations b/n the two countries remains steadfast. Our discussion today highlighted this; our shared strategic dev’t goals and commitment to continental and global cooperation.— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 10, 2023
وقال: "أرحب بوزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، في إثيوبيا، حيث أن "العلاقات بين البلدين لا تزال ثابتة، وأبرز ذلك نقاشنا وأهدافنا التنموية الاستراتيجية المشتركة، والتزامنا بالتعاون القاري والعالمي".
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير تشين قانغ، سيبدأ أمس الاثنين وحتى 16 كانون الثاني/ يناير، جولة أفريقية يزور خلالها إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين.
وقال البيان إنه "من أجل تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأفريقيا وتعزيز التعاون الودي، ستتم دعوة وزير الخارجية تشين جانج لزيارة إثيوبيا والجابون وأنغولا وبنين ومصر ومقر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. من 9 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2023".