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https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-بعد-لقائه-وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-العلاقة-بين-البلدين-لا-تزال-ثابتة-1072113916.html
رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه وزير الخارجية الصيني الجديد: العلاقة بين البلدين لا تزال ثابتة
رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه وزير الخارجية الصيني الجديد: العلاقة بين البلدين لا تزال ثابتة
استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، تشين غانغ. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:10+0000
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ووصل غانغ إلى أديس أبابا في وقت سابق من اليوم، في أولى محطات جولته الأفريقية.وبعد نقاشهما، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في "تويتر" أن العلاقة بين إثيوبيا والصين "لا تزال ثابتة".وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير تشين قانغ، سيبدأ أمس الاثنين وحتى 16 كانون الثاني/ يناير، جولة أفريقية يزور خلالها إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين.وقال البيان إنه "من أجل تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأفريقيا وتعزيز التعاون الودي، ستتم دعوة وزير الخارجية تشين جانج لزيارة إثيوبيا والجابون وأنغولا وبنين ومصر ومقر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. من 9 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2023".
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الصين, أخبار إثيوبيا, العالم
الصين, أخبار إثيوبيا, العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه وزير الخارجية الصيني الجديد: العلاقة بين البلدين لا تزال ثابتة

11:10 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، تشين غانغ.
ووصل غانغ إلى أديس أبابا في وقت سابق من اليوم، في أولى محطات جولته الأفريقية.
وبعد نقاشهما، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في "تويتر" أن العلاقة بين إثيوبيا والصين "لا تزال ثابتة".
وقال: "أرحب بوزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، في إثيوبيا، حيث أن "العلاقات بين البلدين لا تزال ثابتة، وأبرز ذلك نقاشنا وأهدافنا التنموية الاستراتيجية المشتركة، والتزامنا بالتعاون القاري والعالمي".
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير تشين قانغ، سيبدأ أمس الاثنين وحتى 16 كانون الثاني/ يناير، جولة أفريقية يزور خلالها إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين.
وقال البيان إنه "من أجل تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأفريقيا وتعزيز التعاون الودي، ستتم دعوة وزير الخارجية تشين جانج لزيارة إثيوبيا والجابون وأنغولا وبنين ومصر ومقر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. من 9 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2023".
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