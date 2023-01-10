https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-كوريا-الجنوبية-يصل-أبو-ظبي-السبت-ويلتقي-نظيره-الإماراتي-1072101506.html
رئيس كوريا الجنوبية يصل أبو ظبي السبت ويلتقي نظيره الإماراتي
رئيس كوريا الجنوبية يصل أبو ظبي السبت ويلتقي نظيره الإماراتي
يبحث رئيس كوريا الجنوبية في زيارة إلى الإمارات، يوم السبت المقبل، فرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T06:54+0000
2023-01-10T06:54+0000
2023-01-10T06:55+0000
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وخلال الزيارة التي ستمتد عدة أيام، سيلتقي الرئيس يون سوك يول رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وفق صحيفة "العين" الإماراتية.ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الإماراتي والكوري "علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين".كما ستتطرق المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب لقاء الرئيس الكوري الجنوبي عدد من المسؤولين في الإمارات وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.وسيحضر يون فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية تطورا نوعيا في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياسية، وسط حرص البلدين على تحقيق الشراكة الكاملة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2022 زار الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن، دولة الإمارات في مستهل جولة شرق أوسطية تضمنت أيضا السعودية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20220115/الإمارات-أولى-محطات-رحلة-رئيس-كوريا-الجنوبية-إلى-الشرق-الأوسط-1056233716.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, كوريا الجنوبية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يصل أبو ظبي السبت ويلتقي نظيره الإماراتي
06:54 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 06:55 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
يبحث رئيس كوريا الجنوبية في زيارة إلى الإمارات، يوم السبت المقبل، فرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وخلال الزيارة التي ستمتد عدة أيام، سيلتقي الرئيس يون سوك يول رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وفق صحيفة
"العين" الإماراتية.
ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الإماراتي والكوري "علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين".
كما ستتطرق المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب لقاء الرئيس الكوري الجنوبي عدد من المسؤولين في الإمارات وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.
وسيحضر يون فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية
تطورا نوعيا في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياسية، وسط حرص البلدين على تحقيق الشراكة الكاملة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2022 زار الرئيس الكوري الجنوبي السابق
مون جيه-إن، دولة الإمارات في مستهل جولة شرق أوسطية تضمنت أيضا السعودية ومصر.