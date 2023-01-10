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https://sputnikarabic.ae/20230110/روسيا-تستعد-لتصنيع-سفن-إنزال-على-وسادة-هوائية-1072117813.html
روسيا تستعد لتصنيع سفن إنزال "على وسادة هوائية"
روسيا تستعد لتصنيع سفن إنزال "على وسادة هوائية"
قال كبير المهندسين في مصنع بناء السفن خاباروفسك، سيرغي كوروليف، إن المصنع يخطط لبدء تصنيع حوامات برمائية "سفن إنزال على وسادة هوائية". 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T12:30+0000
2023-01-10T12:31+0000
روسيا
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وأضاف كوروليف "المشروع التقني لإنشاء حوامات من طراز "مورينا" إنه مشروع فريد تماما لمصنعنا ، ولم يقم أحد بتصنيعه من قبل، والآن يتم تحديثه، ونتوقع توقيع العقد هذا العام، نأمل أن نبدأ هذا العام في البناء".وتابع كوروليف "من عام 1985 إلى عام 1992، أنتج المصنع 8 حوامات من طراز "مورينا"، التي تم نقلها إلى دائرة الحدود. وفي عام 2005، تم إيقاف العمل بسبعة منها، وتم إيقاف تشغيل آخر الحوامات الثمانية التي تم بناؤها لصالح بحرية الاتحاد السوفياتي وهي موجودة في ورشة المصنع".وقال كوروليف "من عام 2002 إلى عام 2006 ، تم بناء ثلاثة حوامات في إطار مشروع تصدير "مورينا-أي" لبحرية كوريا الجنوبية. وفي سبتمبر 2018، تم الإعلان عن خطط لبناء ثمانية حوامات للفترة من 2019 إلى 2027".تبلغ سرعة هذه السفينة البرمائية أكثر من 100 كم في الساعة، وتقوم بالتغطية ودعم الهجوم، بالإضافة إلى وجود قوارب أسلحة على متنها مثيرة للإعجاب، بالإضافة إلى وجود مدفعين عيار 30 ملم على متن السفينة، كوسيلة للدفاع عن النفس، لتدمير الطائرات، وصواريخ مضادة للسفن، وقاذفة قنابل BS-30، فضلا عن نظامين صاروخيين مضادين للطائرات "إيغلا". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للقارب أن يحمل 24 لغما.يذكر أن البحرية الروسية تمتلك العديد من المعدات العسكرية الفتاكة، والسفن العملاقة، وإحدى هذه السفن هي سفينة الإنزال البرمائية العملاقة من مشروع 12322 "زوبر" (الثور)، التي تستطيع حمل الجنود والدبابات واقتحام شواطئ الأعداء.
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روسيا تستعد لتصنيع سفن إنزال "على وسادة هوائية"

12:30 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 10.01.2023)
© YouTube/Evgeny Shchukinالسفن البرمائية من مشروع 12061 "مورينا".
السفن البرمائية من مشروع 12061 مورينا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© YouTube/Evgeny Shchukin
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قال كبير المهندسين في مصنع بناء السفن خاباروفسك، سيرغي كوروليف، إن المصنع يخطط لبدء تصنيع حوامات برمائية "سفن إنزال على وسادة هوائية".
وأضاف كوروليف "المشروع التقني لإنشاء حوامات من طراز "مورينا" إنه مشروع فريد تماما لمصنعنا ، ولم يقم أحد بتصنيعه من قبل، والآن يتم تحديثه، ونتوقع توقيع العقد هذا العام، نأمل أن نبدأ هذا العام في البناء".
وتابع كوروليف "من عام 1985 إلى عام 1992، أنتج المصنع 8 حوامات من طراز "مورينا"، التي تم نقلها إلى دائرة الحدود. وفي عام 2005، تم إيقاف العمل بسبعة منها، وتم إيقاف تشغيل آخر الحوامات الثمانية التي تم بناؤها لصالح بحرية الاتحاد السوفياتي وهي موجودة في ورشة المصنع".
وقال كوروليف "من عام 2002 إلى عام 2006 ، تم بناء ثلاثة حوامات في إطار مشروع تصدير "مورينا-أي" لبحرية كوريا الجنوبية. وفي سبتمبر 2018، تم الإعلان عن خطط لبناء ثمانية حوامات للفترة من 2019 إلى 2027".
تبلغ سرعة هذه السفينة البرمائية أكثر من 100 كم في الساعة، وتقوم بالتغطية ودعم الهجوم، بالإضافة إلى وجود قوارب أسلحة على متنها مثيرة للإعجاب، بالإضافة إلى وجود مدفعين عيار 30 ملم على متن السفينة، كوسيلة للدفاع عن النفس، لتدمير الطائرات، وصواريخ مضادة للسفن، وقاذفة قنابل BS-30، فضلا عن نظامين صاروخيين مضادين للطائرات "إيغلا". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للقارب أن يحمل 24 لغما.
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يذكر أن البحرية الروسية تمتلك العديد من المعدات العسكرية الفتاكة، والسفن العملاقة، وإحدى هذه السفن هي سفينة الإنزال البرمائية العملاقة من مشروع 12322 "زوبر" (الثور)، التي تستطيع حمل الجنود والدبابات واقتحام شواطئ الأعداء.
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