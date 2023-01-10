https://sputnikarabic.ae/20230110/مقتل-15-عنصرا-من-حركة-الشباب-بعملية-أمنية-في-الصومال-1072125036.html
مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية أمنية في الصومال
مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية أمنية في الصومال
أسفرت عملية لقوات الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع شركاء دوليين عن مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" المتشددة، في محافظة شبيلي الوسطى شرقي الصومال. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:06+0000
2023-01-10T15:06+0000
2023-01-10T15:06+0000
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن "15 من عناصر حركة الشباب بينهم قياديان، قتلوا في عملية نوعية نفذتها قوات الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في اليوم الثاني على التوالي في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلي الوسطى".وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان، أن العملية الخاصة استهدفت نحو 150 عنصرا من حركة "الشباب" كانوا يخططون لشن هجمات على الجيش الصومالي والقوات المحلية بسيارات مفخخة.وبحسب الوكالة، فإن عناصر حركة "الشباب" كانت تحضر لإدخال سيارتين مفخختين إلى مدينة مقديشو، لكن القوات الأمنية أحبطت محاولتهم.وكانت الوكالة قد أفادت أمس الاثنين، بمقتل 61 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، خلال عملية مشتركة نفذتها وكالة المخابرات والأمن الصومالية، وشركاء دوليين في شبيلي الوسطى.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-عسكري-صومالي-الشباب-تعرض-التفاوض-ولن-نتوقف-حتى-تصفيتها-1072021250.html
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الصومال, العالم العربي
مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية أمنية في الصومال
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أسفرت عملية لقوات الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع شركاء دوليين عن مقتل 15 عنصرا من حركة "الشباب" المتشددة، في محافظة شبيلي الوسطى شرقي الصومال.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن "15 من عناصر حركة الشباب بينهم قياديان، قتلوا في عملية نوعية نفذتها قوات الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في اليوم الثاني على التوالي في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلي الوسطى".
وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان، أن العملية الخاصة استهدفت نحو 150 عنصرا من حركة "الشباب" كانوا يخططون لشن هجمات على الجيش الصومالي والقوات المحلية بسيارات مفخخة.
وبحسب الوكالة، فإن عناصر حركة "الشباب" كانت تحضر لإدخال سيارتين مفخختين إلى مدينة مقديشو، لكن القوات الأمنية أحبطت محاولتهم.
وكانت الوكالة قد أفادت أمس الاثنين، بمقتل 61 مسلحا من حركة "الشباب"
المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، خلال عملية مشتركة نفذتها وكالة المخابرات والأمن الصومالية، وشركاء دوليين في شبيلي الوسطى.
ويشهد الصومال
، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.