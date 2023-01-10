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https://sputnikarabic.ae/20230110/-بولندا-تطلب-من-الولايات-المتحدة-المساعدة-في-الحصول-على-تعويضات-من-ألمانيا-1072116423.html
بولندا تطلب من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على تعويضات من ألمانيا
بولندا تطلب من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على تعويضات من ألمانيا
أعلن نائب وزير الخارجية البولندية، أركاديوس موليارتشيك، إن بلاده لجأت إلى الكونغرس الأمريكي لطلب المساعدة في الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تداعيات... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:56+0000
2023-01-10T11:56+0000
العالم
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وأوضح موليارتشيك "نعتقد أن الولايات المتحدة دولة مسؤولة عن النظام العالمي وهي دولة رئيسية عندما يتعلق الأمر باحترام النظام الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الدولية".وشدد موليارتشيك على أن وارسو تعول على دعم واشنطن في هذا الشأن.وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الخارجية البولندية أن برلين قد أخطرت في مذكرة رسمية برفضها التفاوض على تعويضات. وتطالب بولندا عبر القنوات الدبلوماسية ألمانيا بدفع حوالي 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الحرب العالمية الثانية، حيث أرسلت وارسو مذكرة إلى 50 دولة وكذلك إلى المنظمات الدولية توضح حقها في هذه المدفوعات.
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العالم
العالم

بولندا تطلب من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على تعويضات من ألمانيا

11:56 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / Alik Kepliczوارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / Alik Keplicz
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أعلن نائب وزير الخارجية البولندية، أركاديوس موليارتشيك، إن بلاده لجأت إلى الكونغرس الأمريكي لطلب المساعدة في الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تداعيات الحرب العالمية الثانية من ألمانيا.
وأوضح موليارتشيك "نعتقد أن الولايات المتحدة دولة مسؤولة عن النظام العالمي وهي دولة رئيسية عندما يتعلق الأمر باحترام النظام الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الدولية".
وشدد موليارتشيك على أن وارسو تعول على دعم واشنطن في هذا الشأن.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الخارجية البولندية أن برلين قد أخطرت في مذكرة رسمية برفضها التفاوض على تعويضات.
وتطالب بولندا عبر القنوات الدبلوماسية ألمانيا بدفع حوالي 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الحرب العالمية الثانية، حيث أرسلت وارسو مذكرة إلى 50 دولة وكذلك إلى المنظمات الدولية توضح حقها في هذه المدفوعات.
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