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https://sputnikarabic.ae/20230111/أذربيجان-تخطط-لتصدير-24-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-الطبيعي-في-2023-1072141365.html
أذربيجان تخطط لتصدير 24 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2023
أذربيجان تخطط لتصدير 24 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2023
قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في مقابلة مع القنوات التلفزيونية الأذربيجانية إن أذربيجان تخطط لتصدير حوالي 24 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T02:24+0000
2023-01-11T02:24+0000
رئيس أذربيجان إلهام علييف
أذربيجان
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باكو - سبوتنيك. وقال علييف: "سيوفر حقل الغاز الأذربيجاني موارده للأسواق الدولية لمدة 100 عام على الأقل، مما يعني أنه مع تطور التقنيات، وستزداد فرص الإنتاج".وأضاف: "ما مجموعه 2.6 تريليون متر مكعب هو الحد الأدنى المؤكد لحجم إمكاناتنا... بشكل عام، من المتوقع تصدير حوالي 24 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام".وفي عام 2022، صدرت أذربيجان أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.وقال علييف إن أذربيجان ستتلقى 700-800 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2023 بموجب عقد قصير الأجل مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.وتم توقيع عقد باكو مع غازبروم لاستيراد مليار متر مكعب من الغاز في أواخر عام 2022.وأضاف علييف: "في عام 2022، صدرت أذربيجان 22 مليار متر مكعب من الغاز، في حين بلغت إمدادات الغاز إلى الجمهورية من غازبروم، في تقديري، 200-300 مليون متر مكعب".ولفت علييف: "في عام 2023، تخطط أذربيجان لصادرات الغاز بنحو 24 مليار متر مكعب، وسنتلقى الكميات المتبقية [700-800 مليون متر مكعب من الغاز] من غازبروم".
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رئيس أذربيجان إلهام علييف, أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف, أذربيجان

أذربيجان تخطط لتصدير 24 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2023

02:24 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في مقابلة مع القنوات التلفزيونية الأذربيجانية إن أذربيجان تخطط لتصدير حوالي 24 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023.
باكو - سبوتنيك. وقال علييف: "سيوفر حقل الغاز الأذربيجاني موارده للأسواق الدولية لمدة 100 عام على الأقل، مما يعني أنه مع تطور التقنيات، وستزداد فرص الإنتاج".
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وأضاف: "ما مجموعه 2.6 تريليون متر مكعب هو الحد الأدنى المؤكد لحجم إمكاناتنا... بشكل عام، من المتوقع تصدير حوالي 24 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام".
وفي عام 2022، صدرت أذربيجان أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقال علييف إن أذربيجان ستتلقى 700-800 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2023 بموجب عقد قصير الأجل مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.
وتم توقيع عقد باكو مع غازبروم لاستيراد مليار متر مكعب من الغاز في أواخر عام 2022.
وأضاف علييف: "في عام 2022، صدرت أذربيجان 22 مليار متر مكعب من الغاز، في حين بلغت إمدادات الغاز إلى الجمهورية من غازبروم، في تقديري، 200-300 مليون متر مكعب".
ولفت علييف: "في عام 2023، تخطط أذربيجان لصادرات الغاز بنحو 24 مليار متر مكعب، وسنتلقى الكميات المتبقية [700-800 مليون متر مكعب من الغاز] من غازبروم".
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