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https://sputnikarabic.ae/20230111/إعلام-باكستان-تعتزم-إرسال-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-1072142716.html
إعلام: باكستان تعتزم إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا
إعلام: باكستان تعتزم إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا
كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الباكستانية تعتزم إرسال 159 حاوية من الذخائر، بما في ذلك قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لأوكرانيا عبر ميناء... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T06:33+0000
2023-01-11T06:33+0000
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وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية نقلا عن مصادر خاصة أن شركة Project Shipping الباكستانية للشحن والتجارة تخطط لشحن 159 حاوية ذخيرة متجهة إلى أوكرانيا من ميناء كراتشي إلى ميناء غدانسك في بولندا في النصف الثاني من شهر يناير.وأضافت المصادر أن الشحنة تحتوي على أسلحة مختلفة وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.وفقا لمصادر الصحيفة، تتلقى باكستان مساعدات لوجستية من أوكرانيا في مجال إنتاج محركات الطائرات، وكذلك توربينات الغاز البحرية الصناعية وتعمل على تحديث طائرات الهليكوبتر الباكستانية". ويشير المصدر إلى أن أوكرانيا وباكستان تربطهما علاقات عسكرية وصناعية وثيقة. وبين عامي 1991 و2020، أبرمت أوكرانيا عقود أسلحة مع باكستان بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبا.
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إعلام: باكستان تعتزم إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

06:33 GMT 11.01.2023
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
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كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الباكستانية تعتزم إرسال 159 حاوية من الذخائر، بما في ذلك قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لأوكرانيا عبر ميناء بولندا في يناير/كانون الثاني.
وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية نقلا عن مصادر خاصة أن شركة Project Shipping الباكستانية للشحن والتجارة تخطط لشحن 159 حاوية ذخيرة متجهة إلى أوكرانيا من ميناء كراتشي إلى ميناء غدانسك في بولندا في النصف الثاني من شهر يناير.
وأضافت المصادر أن الشحنة تحتوي على أسلحة مختلفة وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
وفقا لمصادر الصحيفة، تتلقى باكستان مساعدات لوجستية من أوكرانيا في مجال إنتاج محركات الطائرات، وكذلك توربينات الغاز البحرية الصناعية وتعمل على تحديث طائرات الهليكوبتر الباكستانية".
ويشير المصدر إلى أن أوكرانيا وباكستان تربطهما علاقات عسكرية وصناعية وثيقة. وبين عامي 1991 و2020، أبرمت أوكرانيا عقود أسلحة مع باكستان بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبا.
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