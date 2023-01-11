https://sputnikarabic.ae/20230111/الأهمية-الاستراتيجية-لتحرير-سوليدار-1072158816.html
الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار
الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار
نناقش في هذه الحلقة: قصف على خاركوف وتحرير مدينة سوليدار؛ القوات الأمريكية تجند لاجئين من مخيم الركبان في سوريا بصفوف ما يعرف بالجيش الحر؛ نقابات فرنسا تعلن... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:13+0000
2023-01-11T14:13+0000
2023-01-11T14:13+0000
راديو
بلا قيود
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الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار
الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك، ما أحدث خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، بافل شيبيلين لـ"سبوتنيك":حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني، لـ "بلا قيود":رفع الدعم عن حليب لبنان هل يشعل الشارع اللبنانيأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس أبيض، أنه تم اتخاذ قرار برفع الدعم كليا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة. موضحا أن القرار سببه "عدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق"، مشيرا إلى أن "الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين"، بدلالة واضحة على تهريب الحليب إلى سوريا.يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار كاسترو عبد الله إلى أنه تجري احتجاجات يومية في القطاع العام، وقطاع السائقين، وفي المطار، وهناك احتجات يومية على مستوى المدن، لكن للأسف لا تغطيها وسائل الإعلام بالشكل المطلوب، حتى لا تتوسع وتكون مثل شرارة 17 تشرين 2019. لكن الأوضاع تسير نحو قيام الاحتجاجات الشعبية التي لا بد لها أن تتصدى لكل مشاريع التفقير والتهجير بحق اللبنانيين.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار
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نناقش في هذه الحلقة: قصف على خاركوف وتحرير مدينة سوليدار؛ القوات الأمريكية تجند لاجئين من مخيم الركبان في سوريا بصفوف ما يعرف بالجيش الحر؛ نقابات فرنسا تعلن إضرابا عاما في 19 يناير/ كانون الثاني احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية؛ "G7" تدرس تحديد أسعار مختلفة لمنتجات النفط الروسي؛ إسرائيل تطرد العمال الفلسطينيين وتستبدلهم بصينيين.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك، ما أحدث خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، بافل شيبيلين لـ"سبوتنيك":
"هذه عقدة مهمة لأنها المكان الذي يفترض أن تكون فيه القوات الأوكرانية محصنة بشكل جيد - سوليدار هي البلدة التي تقطع خط الدفاع هذا ما يجعل مواقعنا أكثر فائدة. لا أستطيع أن أقول إن سوليدار ستحل كل المشكلات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكن هذه مرحلة مهمة، حدث كنا ننتظره منذ فترة طويلة. إنه انتصار حقيقي من الناحية المعنوية. والعسكرية".
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني، لـ "بلا قيود":
"تعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع وسط خط الدفاع أرتيموفسك (باخموت) - سيفيرسك. وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيموفسك وسيفيرسك، وكذلك تغطية أرتيموفسك من الجانب الشمالي، لا سيما وأن سوليدار مرتفعات عالية تشكل نقاط لكشف المناطق المحيطة بها".
رفع الدعم عن حليب لبنان هل يشعل الشارع اللبناني
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس أبيض، أنه تم اتخاذ قرار برفع الدعم كليا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة. موضحا أن القرار سببه "عدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق"، مشيرا إلى أن "الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين"، بدلالة واضحة على تهريب الحليب إلى سوريا.
يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:
"طبعا من ضمن المآسي التي نعيشها في لبنان، وصلنا إلى هذا الدرك، حتى أن حليب الأطفال يرفع عنه الدعم، من قبل السلطة الفاسدة في البلاد. وهذا يؤشر على حجم الفساد الكبير الموجود في البلاد، والذي تديره الكارتيلات والاحتكارات، التي لا تكتفي بالاحتكار، بل بتهريب هذه المواد الغذائية، ومنها حليب الأطفال، والمحروقات وغيرهم، وبالتالي هناك تجارة ناشطة لهذه الكارتيلات مقابل إفقار كبير للمواطنين اللبنانيين".
وأشار كاسترو عبد الله إلى أنه تجري احتجاجات يومية في القطاع العام، وقطاع السائقين، وفي المطار، وهناك احتجات يومية على مستوى المدن، لكن للأسف لا تغطيها وسائل الإعلام بالشكل المطلوب، حتى لا تتوسع وتكون مثل شرارة 17 تشرين 2019. لكن الأوضاع تسير نحو قيام الاحتجاجات الشعبية التي لا بد لها أن تتصدى لكل مشاريع التفقير والتهجير بحق اللبنانيين.
التفاصيل في الملف الصوتي...