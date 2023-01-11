https://sputnikarabic.ae/20230111/الأهمية-الاستراتيجية-لتحرير-سوليدار-1072158816.html

الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار

الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار

نناقش في هذه الحلقة: قصف على خاركوف وتحرير مدينة سوليدار؛ القوات الأمريكية تجند لاجئين من مخيم الركبان في سوريا بصفوف ما يعرف بالجيش الحر؛ نقابات فرنسا تعلن... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T14:13+0000

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2023-01-11T14:13+0000

راديو

بلا قيود

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الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار الأهمية الاستراتيجية لتحرير سوليدار

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك، ما أحدث خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، بافل شيبيلين لـ"سبوتنيك":حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني، لـ "بلا قيود":رفع الدعم عن حليب لبنان هل يشعل الشارع اللبنانيأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس أبيض، أنه تم اتخاذ قرار برفع الدعم كليا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة. موضحا أن القرار سببه "عدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق"، مشيرا إلى أن "الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين"، بدلالة واضحة على تهريب الحليب إلى سوريا.يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار كاسترو عبد الله إلى أنه تجري احتجاجات يومية في القطاع العام، وقطاع السائقين، وفي المطار، وهناك احتجات يومية على مستوى المدن، لكن للأسف لا تغطيها وسائل الإعلام بالشكل المطلوب، حتى لا تتوسع وتكون مثل شرارة 17 تشرين 2019. لكن الأوضاع تسير نحو قيام الاحتجاجات الشعبية التي لا بد لها أن تتصدى لكل مشاريع التفقير والتهجير بحق اللبنانيين.التفاصيل في الملف الصوتي...

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