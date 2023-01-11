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https://sputnikarabic.ae/20230111/الطيران-الفيدرالي-الأمريكي-محاولات-إصلاح-عطل-تقني-أدى-إلى-تأخر-الرحلات-الجوية-في-البلاد-1072154409.html
تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة
تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة
أفادت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنه جاري العمل... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:17+0000
2023-01-11T12:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن".ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة

12:17 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 12:23 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeevمطار لندن هيثرو
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أفادت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنه جاري العمل على إصلاح هذا العطل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن".
ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.
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