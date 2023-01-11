https://sputnikarabic.ae/20230111/القومي-للمرأة-المصري-يتقدم-بشكوى-رسمية-ضد-برنامج-بدعوى-احتقاره-للنساء-1072177582.html
"القومي للمرأة" المصري يتقدم بشكوى رسمية ضد برنامج بدعوى "احتقاره للنساء"
"القومي للمرأة" المصري يتقدم بشكوى رسمية ضد برنامج بدعوى "احتقاره للنساء"
أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر، اليوم الأربعاء، التقدم بشكوى رسمية ضد برنامج تلفزيوني لرفض المجلس لمحتواه الذي يعتبره مهينا للمرأة. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T21:25+0000
2023-01-11T21:25+0000
2023-01-11T21:25+0000
مجتمع
مصر
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وأصدر المجلس بيانا، نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن إدانته و"رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذي يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على " قناة MBC مصر " للمذيعة ياسمين عز، والذي يمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية ويضر بها".وتقدم المجلس بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه، على حد وصف البيان.ووصف المجلس محتوى البرنامج أن من شأنه "تحقير وإهانة المرأة المصرية، وأنه يتضمن خطاب تحريضي لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه علي النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية".واختتم البيان بتأكيد المجلس القومي للمرأة على اعتزامه عدم التهاون فى أي حق من حقوق المرأة المصرية، كما أنه لن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر
"القومي للمرأة" المصري يتقدم بشكوى رسمية ضد برنامج بدعوى "احتقاره للنساء"
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أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر، اليوم الأربعاء، التقدم بشكوى رسمية ضد برنامج تلفزيوني لرفض المجلس لمحتواه الذي يعتبره مهينا للمرأة.
وأصدر المجلس بيانا، نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن إدانته و"رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذي يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على " قناة MBC مصر " للمذيعة ياسمين عز، والذي يمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية ويضر بها".
وأعتبر المجلس أن هذا البرنامج "يعد محتوى موجه لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية".
وتقدم المجلس بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه، على حد وصف البيان.
ووصف المجلس محتوى البرنامج أن من شأنه "تحقير وإهانة المرأة المصرية، وأنه يتضمن خطاب تحريضي لممارسة العنف ضد المرأة
المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه علي النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية".
واختتم البيان بتأكيد المجلس القومي للمرأة على اعتزامه عدم التهاون فى أي حق من حقوق المرأة المصرية، كما أنه لن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.