https://sputnikarabic.ae/20230111/الولايات-المتحدة-واليابان-توقعان-اتفاقا-حول-التعاون-في-الفضاء-1072178309.html
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقا حول التعاون في الفضاء
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقا حول التعاون في الفضاء
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقا حول التعاون في الفضاء هذا الأسبوع. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T23:33+0000
2023-01-11T23:33+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "لاحقاً هذا الأسبوع، سنوقع أنا ووزير الخارجية الياباني اتفاقاً جديداً حول تعاون الولايات المتحدة واليابان في الفضاء".وفي وقت سابق، أعلنت اليابان والولايات المتحدة اعتزامهما الإعلان عن "طموحهما المشترك" لتحقيق هبوط مستقبلي على سطح القمر بواسطة رائد فضاء ياباني، في وثيقة ستصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طوكيو.وفقا لوكالة "kyodo news" اليابانية، سيكون الإعلان، الذي سيدلي به رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وبايدن، جزءًا من مشروع "أرتميس"، وهو مشروع دولي تقوده الولايات المتحدة ويهدف إلى تعزيز استكشاف القمر وإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف في بعثات إلى المريخ.ومشروع استكشاف القمر "أرتميس"، الذي اقترحته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، هو خليفة لبرنامج "أبولو" الذي أرسل 12 رائد فضاء إلى القمر من عام 1969 إلى عام 1972.
https://sputnikarabic.ae/20220519/إعلام-تعاون-بين-اليابان-والولايات-المتحدة-بشأن-هبوط-رائد-فضاء-ياباني-على-سطح-القمر-1062439649.html
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أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقا حول التعاون في الفضاء
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقا حول التعاون في الفضاء هذا الأسبوع.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "لاحقاً هذا الأسبوع، سنوقع أنا ووزير الخارجية الياباني اتفاقاً جديداً حول تعاون الولايات المتحدة واليابان في الفضاء".
وفي وقت سابق، أعلنت اليابان والولايات المتحدة اعتزامهما الإعلان عن "طموحهما المشترك" لتحقيق هبوط مستقبلي على سطح القمر
بواسطة رائد فضاء ياباني، في وثيقة ستصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طوكيو.
وفقا لوكالة "kyodo news" اليابانية، سيكون الإعلان
، الذي سيدلي به رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وبايدن، جزءًا من مشروع "أرتميس"، وهو مشروع دولي تقوده الولايات المتحدة ويهدف إلى تعزيز استكشاف القمر وإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف في بعثات إلى المريخ.
ومشروع استكشاف القمر "أرتميس"، الذي اقترحته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، هو خليفة لبرنامج "أبولو" الذي أرسل 12 رائد فضاء إلى القمر من عام 1969 إلى عام 1972.