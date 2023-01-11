https://sputnikarabic.ae/20230111/بريطانيا-تعليق-عضوية-نائب-بالبرلمان-بعد-أن-قارن-الهولوكوست-بلقاحات-كورونا-1072168213.html
بريطانيا... تعليق عضوية نائب بالبرلمان بعد أن قارن الهولوكوست بلقاحات كورونا
بريطانيا... تعليق عضوية نائب بالبرلمان بعد أن قارن الهولوكوست بلقاحات كورونا
قام حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بتعليق عضوية أحد نوابه، اليوم الأربعاء، بعد أن قارن لقاحات كورونا بالمحرقة النازية (الهولوكوست). 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:55+0000
2023-01-11T16:55+0000
2023-01-11T16:55+0000
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في تغريدة نشرها ثم حذفها عن الآثار الجانبية للقاحات وآثارها المزعومة على القلب، كتب النائب أندرو بريدجن أن "كما قال لي أحد استشاريي أمراض القلب، هذه أكبر جريمة ضد الإنسانية منذ الهولوكوست"، وفق صحيفة "إندبندنت".ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "كلماته غير مقبولة. ولا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا".وقال رئيس حزب المحافظين ويب سايمون هارت في بيان إن النائب أندرو بريدجن "تجاوز خط النهاية مما تسبب في إهانة كبيرة في هذه العملية (..) يجب أن نفخر جدا بما تم تحقيقه من خلال برنامج اللقاح. اللقاح هو أفضل دفاع ضد كورونا لدينا".وأضاف هارت "المعلومات المضللة عن اللقاح تسبب الضرر وتكبد الأرواح، لذلك أوقف أندرو بريدجن بأثر فوري، في انتظار تحقيق رسمي".وهذا القرار يعني أن بريدجن عضو البرلمان عن دائرة نورث ويست ليسيسترشاير لم يعد نائبا "محافظا" ولكنه الآن نائب مستقل.
https://sputnikarabic.ae/20220919/كوخافي-يرد-على-رئيس-إيران-من-ينكر-الهولوكوست-سوف-يكذب-في-المستقبل-1067942386.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
هولوكوست, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, فيروس كورونا
هولوكوست, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, فيروس كورونا
بريطانيا... تعليق عضوية نائب بالبرلمان بعد أن قارن الهولوكوست بلقاحات كورونا
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قام حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بتعليق عضوية أحد نوابه، اليوم الأربعاء، بعد أن قارن لقاحات كورونا بالمحرقة النازية (الهولوكوست).
في تغريدة نشرها ثم حذفها عن الآثار الجانبية للقاحات وآثارها المزعومة على القلب، كتب النائب أندرو بريدجن أن "كما قال لي أحد استشاريي أمراض القلب، هذه أكبر جريمة ضد الإنسانية منذ الهولوكوست"، وفق صحيفة
"إندبندنت".
ونفذ النظام النازي الألماني
لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "كلماته غير مقبولة. ولا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا".
19 سبتمبر 2022, 12:05 GMT
وقال رئيس حزب المحافظين ويب سايمون هارت في بيان إن النائب أندرو بريدجن "تجاوز خط النهاية مما تسبب في إهانة كبيرة في هذه العملية (..) يجب أن نفخر جدا بما تم تحقيقه من خلال برنامج اللقاح. اللقاح هو أفضل دفاع ضد كورونا لدينا".
وأضاف هارت "المعلومات المضللة عن اللقاح تسبب الضرر وتكبد الأرواح، لذلك أوقف أندرو بريدجن بأثر فوري، في انتظار تحقيق رسمي".
وهذا القرار يعني أن بريدجن عضو البرلمان عن دائرة نورث ويست ليسيسترشاير لم يعد نائبا "محافظا" ولكنه الآن نائب مستقل.