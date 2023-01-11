https://sputnikarabic.ae/20230111/بوتين-يشكر-الحكومة-الروسية-على-أدائها-في-عام-2022-ما-توقعه-العدو-لم-يحدث-لأننا-كنا-جاهزين-للتحديات-1072155362.html

بوتين يشكر الحكومة الروسية على أدائها في عام 2022: ما توقعه العدو لم يحدث لأننا كنا جاهزين للتحديات

بوتين يشكر الحكومة الروسية على أدائها في عام 2022: ما توقعه العدو لم يحدث لأننا كنا جاهزين للتحديات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستزيد من قدرتها الدفاعية وستواصل تنفيذ البرامج الاجتماعية الواسعة النطاق. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T12:37+0000

2023-01-11T12:37+0000

2023-01-11T12:37+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "أؤكد أننا نضمن بشكل موثوق أمن ومصالح البلاد، وسنزيد من قدرتنا الدفاعية، وسنحل بالتأكيد جميع المشاكل المتعلقة بتوفير كل المستلزمات المطلوبة للقوات المسلحة والوحدات المشاركة في العملية الخاصة، وفي الوقت نفسه سنواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق".وأشار بوتين أن كل مخططات العدو لم تنجح وتم إحباطها وروسيا كانت جاهزة لذلك.وفي سياق آخر، شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية على أدائها في عام 2022، مشيرًا إلى أنها كانت مستعدة لكل التحديات، معتبرًا أن ذلك حدث بفضل مواطني روسيا في المقام الأول، ورباطة جأشهم، ورباطة جأشنا واستعدادنا للتحديات، والاستعداد للعمل في ظروف صعبة. أخيرًا وليس آخرًا، كان هذا نتيجة عمل الحكومة".كما كلّف بوتين وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع وزارة الدفاع على مسألة التزويد بالطائرات ومعرفة الأعداد اللازمة من الطائرات الحربية والمدنية

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