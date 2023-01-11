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عضوة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
عضوة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
طالبت عضوة الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقف المساعدات المالية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T19:58+0000
2023-01-11T19:58+0000
إسرائيل
الكونغرس الأمريكي
العالم
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وأفادت صحيفة "القدس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن عضوة الكونغرس الأمريكية رشيدة طليب، قد طالبت الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل، خاصة في ظل تولي حكومة بعض أعضائها من اليمين المتطرف في تل أبيب.وذكرت الصحيفة أن تصريحات رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، جاءت على هامش خطاب لها في جلسة لـ"الكونغرس" نقلتها محطات التلفزة الأمريكية، والتي قالت خلالها:ويشار إلى أن طليب قد نشرت في الرابع من الشهر الجاري تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى إحصائية فلسطينية للعام الماضي، باعتباره العام الأكثر دموية، خاصة في ظل مقتل 200 مواطنا فلسطينيا بينهم 50 طفلا.ولفتت عضوة الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميشيغان، إلى جرح وإصابة آلاف آخرين وهدم ما يزيد عن 800 منزل فلسطيني.
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إسرائيل, الكونغرس الأمريكي, العالم
إسرائيل, الكونغرس الأمريكي, العالم

عضوة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل

19:58 GMT 11.01.2023
© ibtimes.comالسفارة الأمريكية في القدس
السفارة الأمريكية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© ibtimes.com
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طالبت عضوة الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقف المساعدات المالية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل.
وأفادت صحيفة "القدس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن عضوة الكونغرس الأمريكية رشيدة طليب، قد طالبت الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل، خاصة في ظل تولي حكومة بعض أعضائها من اليمين المتطرف في تل أبيب.
وذكرت الصحيفة أن تصريحات رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، جاءت على هامش خطاب لها في جلسة لـ"الكونغرس" نقلتها محطات التلفزة الأمريكية، والتي قالت خلالها:
إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الدعم غير المشروط لحكومة الفصل العنصري الإسرائيلية.
ويشار إلى أن طليب قد نشرت في الرابع من الشهر الجاري تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى إحصائية فلسطينية للعام الماضي، باعتباره العام الأكثر دموية، خاصة في ظل مقتل 200 مواطنا فلسطينيا بينهم 50 طفلا.
ولفتت عضوة الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميشيغان، إلى جرح وإصابة آلاف آخرين وهدم ما يزيد عن 800 منزل فلسطيني.
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