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مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-27----1072148801.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية دمرت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:24+0000
2023-01-11T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة قرية بوبوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت طائرة من طراز سو 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضاف بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى استهداف 74 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأفراد ومعدات عسكرية في 113 منطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة العاملة على محور دونيتسك الجنوبي، قضت على حوالي 25 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت 3 وحدات من المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيه إلى العدالة.
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مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"

10:24 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية دمرت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة قرية بوبوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت طائرة من طراز سو 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى استهداف 74 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأفراد ومعدات عسكرية في 113 منطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة العاملة على محور دونيتسك الجنوبي، قضت على حوالي 25 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت 3 وحدات من المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيه إلى العدالة.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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