https://sputnikarabic.ae/20230111/واردات-مصر-من-الحبوب-الروسية-بلغت-نحو-6-مليون-طن-من-يوليو-حتى-ديسمبر-رغم-الأزمة-الأوكرانية-1072150559.html
واردات مصر من الحبوب الروسية بلغت نحو 6 مليون طن من يوليو حتى ديسمبر رغم الأزمة الأوكرانية
واردات مصر من الحبوب الروسية بلغت نحو 6 مليون طن من يوليو حتى ديسمبر رغم الأزمة الأوكرانية
بلغت صادرات الحبوب الروسية لمصر 5.9 مليون طن، خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، وذلك على الرغم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت السفارة الروسية لدى القاهرة، عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، عن اتحاد الحبوب الروسي أن "روسيا حافظت على دورتها في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر، حيث صدرت 5.9 مليون طن للحبوب وقادرة تماما على توريد 4 ملايين طن أخرى في النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس/ آب 2023".وأشار بيان السفارة إلى أن الفترة من 1 إلى 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم شحن 191.5 ألف طن من الحبوب الروسية إلى مصر مقابل 103 آلاف طن في يناير 2021، "مما يشير إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. واليوم تحتل مصر المرتبة الثانية من بين مستوردي القمح الروسي".وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تعد روسيا أكبر مورد للقمح لمصر.وتشهد أسواق الحبوب العالمية اضطرابات ملحوظة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار القمح بنسبة اقتربت من 50 في المئة، كما تأخرت شحنات القمح خاصة المحملة من أوكرانيا، واضطربت سلاسل التوريد.
https://sputnikarabic.ae/20221030/عضو-في-غرفة-الحبوب-المصرية-يعلق-على-مدى-تأثر-بلاده-بتوقف-صادرات-الحبوب-الأوكرانية-1069642973.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
واردات مصر من الحبوب الروسية بلغت نحو 6 مليون طن من يوليو حتى ديسمبر رغم الأزمة الأوكرانية
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بلغت صادرات الحبوب الروسية لمصر 5.9 مليون طن، خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، وذلك على الرغم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى اضطرابات واسعة في سوق القمح العالمية.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت السفارة الروسية لدى القاهرة، عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، عن اتحاد الحبوب الروسي أن "روسيا حافظت على دورتها في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر، حيث صدرت 5.9 مليون طن للحبوب وقادرة تماما على توريد 4 ملايين طن أخرى في النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس/ آب 2023".
30 أكتوبر 2022, 16:00 GMT
وأشار بيان السفارة إلى أن الفترة من 1 إلى 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم شحن 191.5 ألف طن من الحبوب الروسية إلى مصر مقابل 103 آلاف طن في يناير 2021، "مما يشير إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. واليوم تحتل مصر المرتبة الثانية من بين مستوردي القمح الروسي".
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح
في العالم، كما تعد روسيا أكبر مورد للقمح لمصر.
وتشهد أسواق الحبوب العالمية اضطرابات ملحوظة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار القمح بنسبة اقتربت من 50 في المئة، كما تأخرت شحنات القمح خاصة المحملة من أوكرانيا، واضطربت سلاسل التوريد.