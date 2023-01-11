https://sputnikarabic.ae/20230111/وكالة-تكشف-عن-حجم-المساعدات-العسكرية-الغربية-لأوكرانيا-وتقارنها-بالميزانية-الدفاعية-الروسية-1072142175.html
وكالة تكشف عن حجم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا وتقارنها بالميزانية الدفاعية الروسية
وكالة تكشف عن حجم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا وتقارنها بالميزانية الدفاعية الروسية
كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأربعاء، أن مساعدات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأوكرانيا بلغت أكثر من 150 مليار دولار أمريكي. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T05:41+0000
2023-01-11T05:41+0000
2023-01-11T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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واستندت وكالة إعلامية روسية على البيانات الرسمية لسلطات الدول المانحة ووسائل الإعلام التي أوضحت أن الدول الدول الأجنبية والمنظمات الدولية قدمت مساعدات إلى كييف بلغ مجموعها أكثر من 150.8 مليار دولار وثلثها تقريبا (48.5 مليار دولار) ذهب للاحتياجات العسكرية الأوكرانية. وأشارت الوكالة الروسية في تقريرها إلى أن هذه المبالغ تعني أن المبلغ الإجمالي للمساعدة الغربية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة قد تجاوز ميزانية وزارة الدفاع الروسية لعام 2022 (55.5 مليار دولار) بمقدار 2.7 مرة.وأضافت أن المساعدات العسكرية لكييف هي بالفعل نحو 95% من الإنفاق الدفاعي الروسي خلال العام الماضي (51.1 مليار دولار).وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تُستخدم بنشاط ضد روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وكالة تكشف عن حجم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا وتقارنها بالميزانية الدفاعية الروسية
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كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأربعاء، أن مساعدات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأوكرانيا بلغت أكثر من 150 مليار دولار أمريكي.
واستندت وكالة إعلامية روسية على البيانات الرسمية لسلطات الدول المانحة ووسائل الإعلام التي أوضحت أن الدول الدول الأجنبية والمنظمات الدولية قدمت مساعدات إلى كييف بلغ مجموعها أكثر من 150.8 مليار دولار وثلثها تقريبا (48.5 مليار دولار) ذهب للاحتياجات العسكرية الأوكرانية.
وأشارت الوكالة الروسية في تقريرها إلى أن هذه المبالغ تعني أن المبلغ الإجمالي للمساعدة الغربية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة قد تجاوز ميزانية وزارة الدفاع الروسية لعام 2022 (55.5 مليار دولار) بمقدار 2.7 مرة.
وأضافت أن المساعدات العسكرية لكييف هي بالفعل نحو 95% من الإنفاق الدفاعي الروسي خلال العام الماضي (51.1 مليار دولار).
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تُستخدم بنشاط ضد روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.