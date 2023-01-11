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https://sputnikarabic.ae/20230111/يمكن-حامله-من-زيارة-193-دولة-دون-تأشيرةأقوى-جوازات-السفر-لعام-2023--1072146281.html
يمكن حامله من زيارة 193 دولة دون تأشيرة..."أقوى جوازات السفر" لعام 2023
يمكن حامله من زيارة 193 دولة دون تأشيرة..."أقوى جوازات السفر" لعام 2023
تصدرت اليابان للعام الخامس على التوالي قائمة "أقوى جواز سفر في العالم"، الذي يتيح لحامليه زيارة 193 دولة دون الحصول على تأشيرة. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T09:10+0000
2023-01-11T09:10+0000
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وبحسب أحدث بيانات لمؤشر Henley لجوازات السفر، فقد احتفظت سنغافورة وكوريا الجنوبية بترتيبهما في المركز الثاني بين أقوى جواز سفر في العالم، تليهما ألمانيا وإسبانيا.ويعتمد تصنيف Henley &amp; Partners على بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي لتصنيف مرور 199 جواز سفر إلى 227 وجهة سفر.وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا لا يعني أن جواز السفر الياباني مستخدم على نطاق واسع، حتى بعد رفع قيود كوفيد عن السفر، إذ لم يُتداول سوى 24 مليون جواز سفر ياباني فقط نهاية عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات وزارة خارجية البلاد. وهذا الرقم أقل بأكثر من 3 ملايين عن العام السابق، وهذا يعني أن أقل من 20% من السكان كانوا يحملون جواز السفر.وفقا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، سافر نحو مليوني شخص إلى الخارج من اليابان في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ 20 مليون شخص سافروا من اليابان عام 2019، قبل الجائحة.
https://sputnikarabic.ae/20211008/تقرير-دولي-هذه-أقوى-10-جوازات-سفر-في-العالم-1050375436.html
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منوعات

يمكن حامله من زيارة 193 دولة دون تأشيرة..."أقوى جوازات السفر" لعام 2023

09:10 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تصدرت اليابان للعام الخامس على التوالي قائمة "أقوى جواز سفر في العالم"، الذي يتيح لحامليه زيارة 193 دولة دون الحصول على تأشيرة.
وبحسب أحدث بيانات لمؤشر Henley لجوازات السفر، فقد احتفظت سنغافورة وكوريا الجنوبية بترتيبهما في المركز الثاني بين أقوى جواز سفر في العالم، تليهما ألمانيا وإسبانيا.
ويعتمد تصنيف Henley & Partners على بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي لتصنيف مرور 199 جواز سفر إلى 227 وجهة سفر.
جواز سفر أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
تقرير دولي: هذه أقوى 10 جوازات سفر في العالم
8 أكتوبر 2021, 10:00 GMT
وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا لا يعني أن جواز السفر الياباني مستخدم على نطاق واسع، حتى بعد رفع قيود كوفيد عن السفر، إذ لم يُتداول سوى 24 مليون جواز سفر ياباني فقط نهاية عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات وزارة خارجية البلاد. وهذا الرقم أقل بأكثر من 3 ملايين عن العام السابق، وهذا يعني أن أقل من 20% من السكان كانوا يحملون جواز السفر.
وفقا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، سافر نحو مليوني شخص إلى الخارج من اليابان في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ 20 مليون شخص سافروا من اليابان عام 2019، قبل الجائحة.
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