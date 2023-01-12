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https://sputnikarabic.ae/20230112/استطلاع-رسمي-أكثر-من-90-من-الأوروبيين-يعتبرون-أن-ارتفاع-تكلفة-المعيشة-هو-أكثر-ما-يقلقهم-1072192420.html
استطلاع رسمي: أكثر من 90% من الأوروبيين يعتبرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "أكثر ما يقلقهم"
استطلاع رسمي: أكثر من 90% من الأوروبيين يعتبرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "أكثر ما يقلقهم"
أكد استطلاع رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية، أن أكثر من 90% من الأوروبيين يعتبرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "أكثر ما يقلقهم". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:49+0000
2023-01-12T10:49+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق الاستطلاع الذي صدر عبر سلسلة يوروبارومتر التي تصدرها المفوضية الأوروبية، فإن 7 من كل 10 مواطنين في الاتحاد الأوروبي، أو 93%، يرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "مصدر القلق الأكثر إلحاحًا".وأوضح الاستطلاع أن بلدا مثل اليونان ارتفعت النسبة فيها إلى 100%، حيث يرى الجميع أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "مصدر القلق الأكثر إلحاحًا".قال الاستطلاع: "ارتفاع تكلفة المعيشة هو مصدر القلق الأكثر إلحاحًا بالنسبة لـ 93% من الأوروبيين"، مضيفًا أنه "في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يشعر أكثر من 7 من كل 10 مشاركين بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تحقيق نتائج الذروة في اليونان (100%) وقبرص (99%) وإيطاليا والبرتغال (98%)".في الوقت نفسه، أعرب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن مستويات عالية من الدعم للاتحاد الأوروبي، ويتوقعون أن يواصل التكتل العمل على إيجاد حلول للتخفيف من آثار الأزمات.وقال القائمون بالاستطلاع إنه تم إجراؤه وجهًا لوجه من قبل شركة كانترا لتحليلات البيانات للبرلمان الأوروبي بين 12 أكتوبر/تشرين الأول و 7 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مع 26431 مشاركًا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.طالع أيضا: أوروبا تتكبد تكلفة باهظة مع ارتفاع أسعار الطاقة... التضخم عند مستوى غير مسبوق
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

استطلاع رسمي: أكثر من 90% من الأوروبيين يعتبرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "أكثر ما يقلقهم"

10:49 GMT 12.01.2023
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / moerschy /
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أكد استطلاع رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية، أن أكثر من 90% من الأوروبيين يعتبرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "أكثر ما يقلقهم".
موسكو- سبوتنيك. ووفق الاستطلاع الذي صدر عبر سلسلة يوروبارومتر التي تصدرها المفوضية الأوروبية، فإن 7 من كل 10 مواطنين في الاتحاد الأوروبي، أو 93%، يرون أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "مصدر القلق الأكثر إلحاحًا".
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وأوضح الاستطلاع أن بلدا مثل اليونان ارتفعت النسبة فيها إلى 100%، حيث يرى الجميع أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو "مصدر القلق الأكثر إلحاحًا".
قال الاستطلاع: "ارتفاع تكلفة المعيشة هو مصدر القلق الأكثر إلحاحًا بالنسبة لـ 93% من الأوروبيين"، مضيفًا أنه "في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يشعر أكثر من 7 من كل 10 مشاركين بالقلق بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تحقيق نتائج الذروة في اليونان (100%) وقبرص (99%) وإيطاليا والبرتغال (98%)".

ولفت الاستطلاع إلى أن ما يصل إلى 82% من المستجيبين يخشون الفقر والإقصاء الاجتماعي، بينما يظل كل من تغير المناخ والانتشار المحتمل للصراع الأوكراني مصدر قلق لـ 81%.

في الوقت نفسه، أعرب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن مستويات عالية من الدعم للاتحاد الأوروبي، ويتوقعون أن يواصل التكتل العمل على إيجاد حلول للتخفيف من آثار الأزمات.
وقال القائمون بالاستطلاع إنه تم إجراؤه وجهًا لوجه من قبل شركة كانترا لتحليلات البيانات للبرلمان الأوروبي بين 12 أكتوبر/تشرين الأول و 7 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مع 26431 مشاركًا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
طالع أيضا: أوروبا تتكبد تكلفة باهظة مع ارتفاع أسعار الطاقة... التضخم عند مستوى غير مسبوق
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