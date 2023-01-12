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https://sputnikarabic.ae/20230112/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-بنظيره-الإيراني-في-موسكو--1072188583.html
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيره الإيراني في موسكو
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيره الإيراني في موسكو
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 17 يناير/كانون الثاني المقبل، بوزير الخارجية... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:30+0000
2023-01-12T09:30+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية لها إنه من المقرر عقد محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 17 يناير المقبل موسكو، حيث ستتم مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.وأضافت زاخاروفا بالقول إنه من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء بشأن عدد من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك التعاون والتنسيق في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والتطرق للوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وقضية بحر قزوين، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل والصناعات الأخرى، بما في ذلك مراعاة الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاقية.
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الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيره الإيراني في موسكو

09:30 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 17 يناير/كانون الثاني المقبل، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، وذلك من أجل مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية لها إنه من المقرر عقد محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 17 يناير المقبل موسكو، حيث ستتم مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.
وأضافت زاخاروفا بالقول إنه من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء بشأن عدد من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك التعاون والتنسيق في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والتطرق للوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وقضية بحر قزوين، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل والصناعات الأخرى، بما في ذلك مراعاة الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاقية.
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