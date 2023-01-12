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الدبيبة يستقبل مدير المخابرات المركزية الأمريكية
الدبيبة يستقبل مدير المخابرات المركزية الأمريكية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بمقر ديوان مجلس الوزراء الليبي. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:04+0000
2023-01-12T16:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بيرنز خلال اللقاء ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة.من جهته أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة أن الهدف هو استقرار بلاده ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات.وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا، وهي مدعومة من البرلمان الليبي، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تثور من حين لآخر مناوشات بين أنصار الحكومتين.ومؤخرا اتهمت حكومة باشأغا الدبيبة بتسليم مواطن ليبي هو أبوعجيلة المريمي، المتهم في أحداث لوكيربي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.طالع أيضا: بيان من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن الأزمة في ليبيا... والدبيبة يعلق
https://sputnikarabic.ae/20220326/أمريكا-تحذر-الدبيبة-وباشاغا-من-خطر-نشوب-صراع-يمكن-أن-يتحول-إلى-مأساة-لليبيين-1060488079.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الدبيبة يستقبل مدير المخابرات المركزية الأمريكية

16:04 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بمقر ديوان مجلس الوزراء الليبي.
ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بيرنز خلال اللقاء ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة.
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
أمريكا تحذر الدبيبة وباشاغا من "خطر نشوب صراع يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين"
26 مارس 2022, 12:40 GMT
من جهته أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة أن الهدف هو استقرار بلاده ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات.

اللقاء الذي تم بمقر ديوان مجلس الوزراء الليبي حضره القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق لبيرنز، ومن الجانب الليبي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي "نجلاء المنقوش"، ورئيس جهاز المخابرات "حسين العائب"، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة "عادل جمعة".

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا، وهي مدعومة من البرلمان الليبي، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تثور من حين لآخر مناوشات بين أنصار الحكومتين.
ومؤخرا اتهمت حكومة باشأغا الدبيبة بتسليم مواطن ليبي هو أبوعجيلة المريمي، المتهم في أحداث لوكيربي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
طالع أيضا: بيان من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن الأزمة في ليبيا... والدبيبة يعلق
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