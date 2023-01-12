https://sputnikarabic.ae/20230112/الدبيبة-يستقبل-مدير-المخابرات-المركزية-الأمريكية-1072206641.html

الدبيبة يستقبل مدير المخابرات المركزية الأمريكية

الدبيبة يستقبل مدير المخابرات المركزية الأمريكية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بمقر ديوان مجلس الوزراء الليبي. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T16:04+0000

2023-01-12T16:04+0000

2023-01-12T16:04+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بيرنز خلال اللقاء ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة.من جهته أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة أن الهدف هو استقرار بلاده ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات.وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا، وهي مدعومة من البرلمان الليبي، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما تثور من حين لآخر مناوشات بين أنصار الحكومتين.ومؤخرا اتهمت حكومة باشأغا الدبيبة بتسليم مواطن ليبي هو أبوعجيلة المريمي، المتهم في أحداث لوكيربي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.طالع أيضا: بيان من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن الأزمة في ليبيا... والدبيبة يعلق

https://sputnikarabic.ae/20220326/أمريكا-تحذر-الدبيبة-وباشاغا-من-خطر-نشوب-صراع-يمكن-أن-يتحول-إلى-مأساة-لليبيين-1060488079.html

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