عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230112/السعودية-تطلق-أول-منصة-ميتافيرس-لتثقيف-الحجاج-1072190716.html
السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج
السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج
أطلقت جامعة الملك عبد العزيز السعودية أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج، وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي خلال المشاركة في معرض "إكسبو الحج". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:29+0000
2023-01-12T10:29+0000
مجتمع
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_fc749a7d8d4ef58b04b712c3e2808b59.jpg
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تقنية ميتافيرس تستخدم في تعريف الحجاج من خلال رحلة منذ وصولهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتعريفهم بكامل مناسك الحج في أقل من 3 دقائق وتعرض بدقة عالية جدا، كما تعرف الحجاج بأهم المعالم التي تصادفهم مثل الكعبة وجبل الرحمة بعرفات وجسر الجمرات بمنى.وأضافت الوكالة أنه إضافة إلى الدور التثقيفي للمنصة، فهي أيضا تقدم خدمة حساب الفترة الزمنية للانتظار عند دورات المياه، كي لا يتحمل الحاج عبء التوجه إلى دورات المياه أوقات الذروة، وتظهر شاشات العرض داخل المخيمات زمن الانتظار باللون الأخضر في حال عدم وجود ازدحام.وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريب الحجاج على أهم الخطوات المتبعة منذ وصولهم الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وحتى سكنهم، وذلك عن طريق نظام محاكاة يستخدم الواقع الافتراضي لتسهيل نسكهم.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_2b61a81ed83a7a1c7868df6b35659fb6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية
السعودية

السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج

10:29 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أطلقت جامعة الملك عبد العزيز السعودية أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج، وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي خلال المشاركة في معرض "إكسبو الحج".
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تقنية ميتافيرس تستخدم في تعريف الحجاج من خلال رحلة منذ وصولهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتعريفهم بكامل مناسك الحج في أقل من 3 دقائق وتعرض بدقة عالية جدا، كما تعرف الحجاج بأهم المعالم التي تصادفهم مثل الكعبة وجبل الرحمة بعرفات وجسر الجمرات بمنى.
وأضافت الوكالة أنه إضافة إلى الدور التثقيفي للمنصة، فهي أيضا تقدم خدمة حساب الفترة الزمنية للانتظار عند دورات المياه، كي لا يتحمل الحاج عبء التوجه إلى دورات المياه أوقات الذروة، وتظهر شاشات العرض داخل المخيمات زمن الانتظار باللون الأخضر في حال عدم وجود ازدحام.
وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريب الحجاج على أهم الخطوات المتبعة منذ وصولهم الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وحتى سكنهم، وذلك عن طريق نظام محاكاة يستخدم الواقع الافتراضي لتسهيل نسكهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:08 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала