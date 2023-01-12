https://sputnikarabic.ae/20230112/السعودية-تطلق-أول-منصة-ميتافيرس-لتثقيف-الحجاج-1072190716.html
السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج
السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج
أطلقت جامعة الملك عبد العزيز السعودية أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج، وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي خلال المشاركة في معرض "إكسبو الحج". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:29+0000
2023-01-12T10:29+0000
2023-01-12T10:29+0000
مجتمع
السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تقنية ميتافيرس تستخدم في تعريف الحجاج من خلال رحلة منذ وصولهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتعريفهم بكامل مناسك الحج في أقل من 3 دقائق وتعرض بدقة عالية جدا، كما تعرف الحجاج بأهم المعالم التي تصادفهم مثل الكعبة وجبل الرحمة بعرفات وجسر الجمرات بمنى.وأضافت الوكالة أنه إضافة إلى الدور التثقيفي للمنصة، فهي أيضا تقدم خدمة حساب الفترة الزمنية للانتظار عند دورات المياه، كي لا يتحمل الحاج عبء التوجه إلى دورات المياه أوقات الذروة، وتظهر شاشات العرض داخل المخيمات زمن الانتظار باللون الأخضر في حال عدم وجود ازدحام.وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريب الحجاج على أهم الخطوات المتبعة منذ وصولهم الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وحتى سكنهم، وذلك عن طريق نظام محاكاة يستخدم الواقع الافتراضي لتسهيل نسكهم.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية
السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج
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أطلقت جامعة الملك عبد العزيز السعودية أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج، وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي خلال المشاركة في معرض "إكسبو الحج".
وقالت وكالة الأنباء السعودية
"واس" إن تقنية ميتافيرس تستخدم في تعريف الحجاج من خلال رحلة منذ وصولهم إلى سكنهم في مكة المكرمة وتعريفهم بكامل مناسك الحج في أقل من 3 دقائق وتعرض بدقة عالية جدا، كما تعرف الحجاج بأهم المعالم التي تصادفهم مثل الكعبة وجبل الرحمة بعرفات وجسر الجمرات بمنى.
وأضافت الوكالة أنه إضافة إلى الدور التثقيفي للمنصة، فهي أيضا تقدم خدمة حساب الفترة الزمنية للانتظار عند دورات المياه، كي لا يتحمل الحاج عبء التوجه إلى دورات المياه أوقات الذروة، وتظهر شاشات العرض داخل المخيمات زمن الانتظار باللون الأخضر في حال عدم وجود ازدحام.
وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريب الحجاج على أهم الخطوات المتبعة منذ وصولهم الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وحتى سكنهم، وذلك عن طريق نظام محاكاة يستخدم الواقع الافتراضي لتسهيل نسكهم.