https://sputnikarabic.ae/20230112/خبير-عسكري-روسيا-رتبت-كابوسا-لوجستيا-للقوات-الأوكرانية-بضربات-مفاجئة-1072200948.html
خبير عسكري: روسيا رتبت كابوسا لوجستيا للقوات الأوكرانية بضربات مفاجئة
خبير عسكري: روسيا رتبت كابوسا لوجستيا للقوات الأوكرانية بضربات مفاجئة
كشف خبير أمريكي أن روسيا جهزت كابوساً لوجيستياً للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال ضربات مفاجئة على البنية التحتية والطاقة في أوكرانيا ما سيؤدي إلى تعطيل... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:05+0000
2023-01-12T14:05+0000
2023-01-12T14:11+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الجنرال دانيال ديفيس في مقال نشر على موقع "19Five" أن روسيا لا تزال تتمتع بميزة كبيرة في قوة نيران المدفعية والصواريخ الموجهة بدقة، فقد أدت الضربات إلى تدهور خطير في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مما يصعب على كييف الحفاظ على جيشها في ساحة المعركة".ولخص الخبير بالقول: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد حتى لا نأخذ كلام الجنرالات المتقاعدين الذين يقولون إن الولايات المتحدة يجب أن تشن حربًا بالوكالة علانية مع روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230112/القوات-الروسية-تطوق-خزان-ملح-أوروبا--1072191696.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
خبير عسكري: روسيا رتبت كابوسا لوجستيا للقوات الأوكرانية بضربات مفاجئة
14:05 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 14:11 GMT 12.01.2023) تابعنا عبر
كشف خبير أمريكي أن روسيا جهزت كابوساً لوجيستياً للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال ضربات مفاجئة على البنية التحتية والطاقة في أوكرانيا ما سيؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال
الجنرال دانيال ديفيس في مقال نشر على موقع "19Five" أن روسيا لا تزال تتمتع بميزة كبيرة في قوة نيران المدفعية والصواريخ الموجهة بدقة، فقد أدت الضربات إلى تدهور خطير في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مما يصعب على كييف الحفاظ على جيشها في ساحة المعركة".
وانتقد الكاتب الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين لتضليلهم الرأي العام الغربي بشأن حالة القوات المسلحة، مضيفا أن ادعاءاتهم بأن أوكرانيا يمكنها تحقيق نتيجة لا تدعمها المراقبة المحايدة لتقدم العملية الخاصة.
ولخص الخبير بالقول: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد حتى لا نأخذ كلام الجنرالات المتقاعدين الذين يقولون إن الولايات المتحدة يجب أن تشن حربًا بالوكالة علانية مع روسيا".