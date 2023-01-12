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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/خبير-عسكري-روسيا-رتبت-كابوسا-لوجستيا-للقوات-الأوكرانية-بضربات-مفاجئة-1072200948.html
خبير عسكري: روسيا رتبت كابوسا لوجستيا للقوات الأوكرانية بضربات مفاجئة
خبير عسكري: روسيا رتبت كابوسا لوجستيا للقوات الأوكرانية بضربات مفاجئة
كشف خبير أمريكي أن روسيا جهزت كابوساً لوجيستياً للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال ضربات مفاجئة على البنية التحتية والطاقة في أوكرانيا ما سيؤدي إلى تعطيل... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:05+0000
2023-01-12T14:11+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الجنرال دانيال ديفيس في مقال نشر على موقع "19Five" أن روسيا لا تزال تتمتع بميزة كبيرة في قوة نيران المدفعية والصواريخ الموجهة بدقة، فقد أدت الضربات إلى تدهور خطير في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مما يصعب على كييف الحفاظ على جيشها في ساحة المعركة".ولخص الخبير بالقول: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد حتى لا نأخذ كلام الجنرالات المتقاعدين الذين يقولون إن الولايات المتحدة يجب أن تشن حربًا بالوكالة علانية مع روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230112/القوات-الروسية-تطوق-خزان-ملح-أوروبا--1072191696.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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خبير عسكري: روسيا رتبت كابوسا لوجستيا للقوات الأوكرانية بضربات مفاجئة

14:05 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 14:11 GMT 12.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف خبير أمريكي أن روسيا جهزت كابوساً لوجيستياً للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال ضربات مفاجئة على البنية التحتية والطاقة في أوكرانيا ما سيؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الجنرال دانيال ديفيس في مقال نشر على موقع "19Five" أن روسيا لا تزال تتمتع بميزة كبيرة في قوة نيران المدفعية والصواريخ الموجهة بدقة، فقد أدت الضربات إلى تدهور خطير في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مما يصعب على كييف الحفاظ على جيشها في ساحة المعركة".

وانتقد الكاتب الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين لتضليلهم الرأي العام الغربي بشأن حالة القوات المسلحة، مضيفا أن ادعاءاتهم بأن أوكرانيا يمكنها تحقيق نتيجة لا تدعمها المراقبة المحايدة لتقدم العملية الخاصة.

مشهد عام لرصيف قارب صغير على بحيرة في قاع منجم توردا للملح في مدينة توردا شمالي غرب بوخارست - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تطوق "خزان ملح أوروبا"
12:01 GMT
ولخص الخبير بالقول: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد حتى لا نأخذ كلام الجنرالات المتقاعدين الذين يقولون إن الولايات المتحدة يجب أن تشن حربًا بالوكالة علانية مع روسيا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
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