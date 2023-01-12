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فلسطين… ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74%
فلسطين… ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74%
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين رصد ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بنسبة 3.74% خلال العام المنصرم 2022، بالمقارنة... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:15+0000
2023-01-12T09:15+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2021، بواقع 4.70% في القدس، و3.74% في الضفة الغربية، و3.16% في قطاع غزة.وأرجع الجهاز السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2022؛ إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.وأشار الجهاز إلى أن نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022، بلغت نحو 114%، أي بزيادة مقدارها 1.136 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري، وأضافت الوكالة أنه إذا ما حسبت منذ العام 2004، فقد بلغت النسبة نحو 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري.
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اقتصاد, أخبار فلسطين اليوم, اقتصاد فلسطين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اقتصاد, أخبار فلسطين اليوم, اقتصاد فلسطين, العالم العربي, أخبار العالم العربي

فلسطين… ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74%

09:15 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDسوق في قطاع غزة فلسطين
سوق في قطاع غزة فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين رصد ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بنسبة 3.74% خلال العام المنصرم 2022، بالمقارنة بالعالم السابق له 2021.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2021، بواقع 4.70% في القدس، و3.74% في الضفة الغربية، و3.16% في قطاع غزة.
وأرجع الجهاز السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2022؛ إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.
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وأشار الجهاز إلى أن نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022، بلغت نحو 114%، أي بزيادة مقدارها 1.136 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري، وأضافت الوكالة أنه إذا ما حسبت منذ العام 2004، فقد بلغت النسبة نحو 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري.
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