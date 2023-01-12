https://sputnikarabic.ae/20230112/فلسطين-ارتفاع-حاد-في-مؤشر-غلاء-المعيشة-بنسبة-374-1072187909.html
فلسطين… ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74%
فلسطين… ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74%
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين رصد ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بنسبة 3.74% خلال العام المنصرم 2022، بالمقارنة... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:15+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2021، بواقع 4.70% في القدس، و3.74% في الضفة الغربية، و3.16% في قطاع غزة.وأرجع الجهاز السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2022؛ إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.وأشار الجهاز إلى أن نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022، بلغت نحو 114%، أي بزيادة مقدارها 1.136 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري، وأضافت الوكالة أنه إذا ما حسبت منذ العام 2004، فقد بلغت النسبة نحو 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري.
https://sputnikarabic.ae/20220228/وسط-استمرار-احتجاز-إسرائيل-لأموال-المقاصة-كيف-تخطط-فلسطين-لتخطي-أزماتها-الاقتصادية-1059292717.html
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اقتصاد, أخبار فلسطين اليوم, اقتصاد فلسطين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اقتصاد, أخبار فلسطين اليوم, اقتصاد فلسطين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
فلسطين… ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74%
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين رصد ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بنسبة 3.74% خلال العام المنصرم 2022، بالمقارنة بالعالم السابق له 2021.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2021، بواقع 4.70% في القدس، و3.74% في الضفة الغربية، و3.16% في قطاع غزة.
وأرجع الجهاز السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2022؛ إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.
28 فبراير 2022, 20:56 GMT
وأشار الجهاز إلى أن نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022، بلغت نحو 114%، أي بزيادة مقدارها 1.136 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري، وأضافت الوكالة أنه إذا ما حسبت منذ العام 2004، فقد بلغت النسبة نحو 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيكل لكل 1000 شيكل من الأجر الشهري.