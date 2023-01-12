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https://sputnikarabic.ae/20230112/ميسي-على-رأس-المرشحين-لجائزة-الأفضل-لعام-2022-وثنائي-عربي-في-القائمة-1072210792.html
ميسي على رأس المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2022 وثنائي عربي في القائمة
ميسي على رأس المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2022 وثنائي عربي في القائمة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T19:14+0000
2023-01-12T19:14+0000
رياضة
ليونيل ميسي
كريم بنزيما
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وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.وتُمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العام 2022.ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين كريم بنزيما (صاحب الكرة الذهبية الأخيرة، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) وليونيل ميسي (بطل كأس العالم وأفضل لاعب في البطولة).وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/ شباط المقبل.وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25% للصحفيين، 25% لقدة منتخبات العالم، 25% لمدربي المنتخبات، 25% للجماهير.
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رياضة, ليونيل ميسي, كريم بنزيما
رياضة, ليونيل ميسي, كريم بنزيما

ميسي على رأس المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2022 وثنائي عربي في القائمة

19:14 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022.
وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.
كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.
وتُمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العام 2022.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين كريم بنزيما (صاحب الكرة الذهبية الأخيرة، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) وليونيل ميسي (بطل كأس العالم وأفضل لاعب في البطولة).

وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/ شباط المقبل.

وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25% للصحفيين، 25% لقدة منتخبات العالم، 25% لمدربي المنتخبات، 25% للجماهير.
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