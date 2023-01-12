ميسي على رأس المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2022 وثنائي عربي في القائمة
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022.
وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.
كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.
#TheBest FIFA Men’s Player Nominees:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023
🇦🇷Julián Álvarez
🏴Jude Bellingham
🇫🇷Karim Benzema
🇧🇪Kevin De Bruyne
🇳🇴Erling Haaland
🇲🇦Achraf Hakimi
🇧🇷Vinícius Junior
🇵🇱Robert Lewandowski
🇸🇳Sadio Mané
🇫🇷Kylian Mbappé
🇦🇷Lionel Messi
🇭🇷Luka Modrić
🇧🇷Neymar
🇪🇬Mohamed Salah
وتُمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العام 2022.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين كريم بنزيما (صاحب الكرة الذهبية الأخيرة، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) وليونيل ميسي (بطل كأس العالم وأفضل لاعب في البطولة).
وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/ شباط المقبل.
وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25% للصحفيين، 25% لقدة منتخبات العالم، 25% لمدربي المنتخبات، 25% للجماهير.
وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/ شباط المقبل.
وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25% للصحفيين، 25% لقدة منتخبات العالم، 25% لمدربي المنتخبات، 25% للجماهير.