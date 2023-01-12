https://sputnikarabic.ae/20230112/وزير-الداخلية-الإيراني-مثيرو-أحداث-الشغب-الأخيرة-سينالون-جزاء-أعمالهم-1072185113.html
وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم
وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم
أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الخميس، أن "بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:13+0000
2023-01-12T08:13+0000
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وقال وحيدي، خلال افتتاح المرحلة الجديدة من مشروع "قم على طريق التحول"، إن "بعض الأشخاص، وبسبب الضلال، ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم".وأضاف أن "الأشخاص المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة سيعودون إلى أحضان البلد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تعليمات-جديدة-للشرطة-بشأن-التعامل-مع-النساء-اللاتي-ينتهكن-قانون-الحجاب-1072143338.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم
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أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الخميس، أن "بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم".
وقال وحيدي، خلال افتتاح المرحلة الجديدة من مشروع "قم على طريق التحول"، إن "بعض الأشخاص، وبسبب الضلال، ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم".
وأضاف أن "الأشخاص المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة سيعودون إلى أحضان البلد"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.