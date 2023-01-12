عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/وزير-الداخلية-الإيراني-مثيرو-أحداث-الشغب-الأخيرة-سينالون-جزاء-أعمالهم-1072185113.html
وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم
وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم
أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الخميس، أن "بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:13+0000
2023-01-12T08:13+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_90011b59492bbed2751fe59f0188d0a1.jpg
وقال وحيدي، خلال افتتاح المرحلة الجديدة من مشروع "قم على طريق التحول"، إن "بعض الأشخاص، وبسبب الضلال، ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم".وأضاف أن "الأشخاص المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة سيعودون إلى أحضان البلد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تعليمات-جديدة-للشرطة-بشأن-التعامل-مع-النساء-اللاتي-ينتهكن-قانون-الحجاب-1072143338.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_62:0:2507:1834_1920x0_80_0_0_e865576c8a692b23a29ab439de4ff5f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم

08:13 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
 وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الخميس، أن "بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم".
وقال وحيدي، خلال افتتاح المرحلة الجديدة من مشروع "قم على طريق التحول"، إن "بعض الأشخاص، وبسبب الضلال، ارتكبوا جرائم كثيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم".
وأضاف أن "الأشخاص المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة سيعودون إلى أحضان البلد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
نساء في شوارع طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
إيران… تعليمات جديدة للشرطة بشأن التعامل مع النساء اللاتي ينتهكن قانون الحجاب
أمس, 08:33 GMT
وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала