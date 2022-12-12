https://sputnikarabic.ae/20221212/فرنسا-تطالب-إيران-بالوقف-الفوري-للإعدامات-1071140641.html
فرنسا تطالب إيران بالوقف الفوري للإعدامات
فرنسا تطالب إيران بالوقف الفوري للإعدامات
طالبت فرنسا السلطات الإيرانية بوقف أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها ضد المحتجين، وذلك بعدما أعلنت طهران إعدام ثاني محتج فيما وصفته بـ"أعمال الشغب". 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T18:44+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت فيه إنه على السلطات الإيرانية أن توقف عمليات الإعدام فورا، مشددة على ضرورة الاستماع لمطالب الشعب، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين.وأعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، فجر اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أشهر.وشهدت إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق"، التي تم حلها لاحقا.وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي أنها أطلقت سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد.وتقول تقديرات أممية إن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى نحو 15 ألف شخص بينهم أجانب.
https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تنفذ-ثاني-حكم-إعدام-بحق-أحد-مثيري-الشغب-في-الاحتجاجات-الأخيرة-1071137287.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا
فرنسا تطالب إيران بالوقف الفوري للإعدامات
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طالبت فرنسا السلطات الإيرانية بوقف أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها ضد المحتجين، وذلك بعدما أعلنت طهران إعدام ثاني محتج فيما وصفته بـ"أعمال الشغب".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت فيه إنه على السلطات الإيرانية
أن توقف عمليات الإعدام فورا، مشددة على ضرورة الاستماع لمطالب الشعب، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين.
وأعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام
بحق متظاهر ثان، فجر اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أشهر.
وشهدت إيران
احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق"، التي تم حلها لاحقا.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي أنها أطلقت سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد.
وتقول تقديرات أممية إن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى نحو 15 ألف شخص بينهم أجانب.