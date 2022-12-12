https://sputnikarabic.ae/20221212/فرنسا-تطالب-إيران-بالوقف-الفوري-للإعدامات-1071140641.html

فرنسا تطالب إيران بالوقف الفوري للإعدامات

فرنسا تطالب إيران بالوقف الفوري للإعدامات

طالبت فرنسا السلطات الإيرانية بوقف أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها ضد المحتجين، وذلك بعدما أعلنت طهران إعدام ثاني محتج فيما وصفته بـ"أعمال الشغب". 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T18:44+0000

2022-12-12T18:44+0000

2022-12-12T18:44+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت فيه إنه على السلطات الإيرانية أن توقف عمليات الإعدام فورا، مشددة على ضرورة الاستماع لمطالب الشعب، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين.وأعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، فجر اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أشهر.وشهدت إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق"، التي تم حلها لاحقا.وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي أنها أطلقت سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد.وتقول تقديرات أممية إن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى نحو 15 ألف شخص بينهم أجانب.

https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تنفذ-ثاني-حكم-إعدام-بحق-أحد-مثيري-الشغب-في-الاحتجاجات-الأخيرة-1071137287.html

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا