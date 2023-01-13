https://sputnikarabic.ae/20230113/إس-في---99-بندقية-قنص-صامتة-للقوات-الخاصة-1072231845.html
"إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
"إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
تتميز بندقية "إس في - 99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، وهي مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:13+0000
2023-01-13T11:13+0000
2023-01-13T11:13+0000
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وتم تصميم البندقية الروسية بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
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تتميز بندقية "إس في - 99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، وهي مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.
وتم تصميم البندقية الروسية بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.