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https://sputnikarabic.ae/20230113/إس-في---99-بندقية-قنص-صامتة-للقوات-الخاصة-1072231845.html
"إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
"إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
تتميز بندقية "إس في - 99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، وهي مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
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وتم تصميم البندقية الروسية بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة

11:13 GMT 13.01.2023
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تتميز بندقية "إس في - 99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، وهي مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.
وتم تصميم البندقية الروسية بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.
إس في - 99... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي
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