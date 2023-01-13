https://sputnikarabic.ae/20230113/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-تعتبر-أن-انعدام-الثقة-أكبر-مشكلة-بين-موسكو-والغرب-1072237177.html

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تعتبر أن انعدام الثقة أكبر مشكلة بين موسكو والغرب

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تعتبر أن انعدام الثقة أكبر مشكلة بين موسكو والغرب

أعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن انعدام الثقة بين روسيا والغرب هو أكبر مشكلة في العلاقات بينهما. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T13:34+0000

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2023-01-13T13:34+0000

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وقال بوليانسكي على الهواء على محطة الإذاعة البريطانية "LBC": "العلاقات بين روسيا والغرب الآن في حالة سيئة، هذا إذا كانت هناك أي علاقات على الإطلاق. وبالطبع، هناك نقص خطير في الثقة، وهي أكبر مشكلة. لا أعرف كيف يمكن تصديق القصص الخيالية الغربية بعد كشف السيدة (ميركل) والسيد (فرانسوا) هولاند حول استخدام اتفاقيات مينسك لتسليح أوكرانيا. هذا يدمر أي ثقة دون شك. من الصعب للغاية فهم كيف يمكننا الجلوس والتفاوض مع مثل هؤلاء القادة. إذا أضفنا إلى هذا ما قيل لنا عن عدم توسع الناتو في التسعينيات وما بعده. بالطبع كل هذا يخلق فقاعة ضخمة من الأكاذيب التي نواجهها في المفاوضات مع الغرب".وفقًا لبوليانسكي، فإن الكثير في عملية التفاوض بين روسيا والغرب بحاجة إلى إعادة صياغة.

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