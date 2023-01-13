https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-60-جنديا-أوكرانيا-في-خاركوف-وكراسني-ليمان-1072232088.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في خاركوف وكراسني ليمان
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في خاركوف وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية على محوري خاركوف وكراسني ليمان. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:17+0000
2023-01-13T11:17+0000
2023-01-13T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الدفاع
الجيش الأوكراني
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: "تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات في اتجاه كوبيانسك نتيجة القصف المدفعي الذي شنته المنطقة العسكرية الغربية على وحدات من لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 103 في النقاط السكنية كراكملنوي وبيريستوفوي في منطقة خاركوف".وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية دمرت منظومتي "غراد" أوكرانيتين وثلاثة مدافع ذاتية الدفع من طرازGvozdika وAkatsiya، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر في غضون 24 ساعة "في سياق القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير ما يلي: مركبة قتالية لنظام أوراغان لإطلاق الصواريخ المتعددة وقاذفتي غراد MLRS في مناطق كراسني ليمان وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ مدافع هاوتزر 2S1 Gvozdika ذاتية الدفع وثلاثة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2S3 Akatsiya "في مناطق غولياي بول ومدينة أوريخوف في زاباروزجيه".كما تم تدمير ثلاثة مدافع هاوتزر أوكرانية D-20 في مناطق فييمكا وديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الدفاع, الجيش الأوكراني, أخبار أوكرانيا
روسيا, الدفاع, الجيش الأوكراني, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في خاركوف وكراسني ليمان
11:17 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية على محوري خاركوف وكراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: "تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات في اتجاه كوبيانسك نتيجة القصف المدفعي الذي شنته المنطقة العسكرية الغربية على وحدات من لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 103 في النقاط السكنية كراكملنوي وبيريستوفوي في منطقة خاركوف".
وأضاف البيان: "في اتجاه كراسني- ليمان، هزمت نيران المدفعية لتشكيل منطقة بسكوف للقوات المحمولة جواً وحدات ألوية الهجوم المحمولة جوا رقم 80 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا وسيريبريانكا التابعة لدونيتسك. وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه أكثر من 40 قتيل وجريح أوكراني وأربع ناقلات جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة".
وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية دمرت منظومتي "غراد" أوكرانيتين وثلاثة مدافع ذاتية الدفع من طرازGvozdika وAkatsiya، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر في غضون 24 ساعة "في سياق القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير ما يلي: مركبة قتالية لنظام أوراغان لإطلاق الصواريخ المتعددة وقاذفتي غراد MLRS في مناطق كراسني ليمان وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ مدافع هاوتزر 2S1 Gvozdika ذاتية الدفع وثلاثة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2S3 Akatsiya "في مناطق غولياي بول ومدينة أوريخوف في زاباروزجيه".
كما تم تدمير ثلاثة مدافع هاوتزر أوكرانية D-20 في مناطق فييمكا وديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.