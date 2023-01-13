https://sputnikarabic.ae/20230113/الناتو-يرسل-طائرات-أواكس-إلى-رومانيا-للقيام-بعمليات-استطلاع-ضد-روسيا-1072224346.html

الناتو يرسل طائرات أواكس إلى رومانيا للقيام بعمليات استطلاع ضد روسيا

الناتو يرسل طائرات أواكس إلى رومانيا للقيام بعمليات استطلاع ضد روسيا

سينشر الناتو طائرات الإنذار المبكر المحمولة جواً من طراز "أواكس" من ألمانيا إلى رومانيا بحلول 17 يناير/كانون الثاني لإجراء استطلاع ضد روسيا، حسبما ذكرت الخدمة... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:12+0000

2023-01-13T10:12+0000

2023-01-13T10:12+0000

رصد عسكري

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وقال الحلف إن "الناتو سيرسل طائرات أواكس إلى بوخارست في رومانيا. ومن المقرر أن تصل الطائرات في 17 يناير 2023، وستدعم الوجود العسكري الموسع لحلف شمال الأطلسي في المنطقة وتراقب النشاط العسكري الروسي".وربط الناتو بين نقل أنظمة الطائرات بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أنه "لا ينبغي أن يكون هناك شك في عزم الناتو على الدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي الحلف". وأشار إلى أن "أنظمة أواكس يمكنها اكتشاف الطائرات على مسافة مئات الكيلومترات، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا لردع ودفاع الناتو".ولم يحدد الناتو عدد طائرات أواكس التي سيتم إرسالها إلى رومانيا. وبحسب تقارير إعلامية، هناك 14 طائرة من هذا الطراز في ألمانيا، سيتم إرسال ثلاث منها إلى رومانيا.تحمل طائرات "أواكس" الخاصة بـ"الناتو" اسم "إي - 3 إيه" وهي عبارة عن نسخة مطورة من طائرات "بوينغ 707"، يتم تجهيزها برادار إيجابي بعيد المدى لرصد الأهداف في البر والبحر والجو، وإرسالها إلى مراكز القيادة أو القوات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية.تصل سرعة الطائرة إلى 800 كلم/ الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 10.6 آلاف متر ويمكنها البقاء في الجو لمدة تتجاوز 11 ساعة. ويتجاوز مدى الطائرة 9200 كلم، ووزنها عند الإقلاع 151 طن، وهي طائرة غير مسلحة.

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