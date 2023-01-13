https://sputnikarabic.ae/20230113/الولايات-المتحدة-واليابان-وهولندا-تناقش-تقييد-وصول-الصين-إلى-تكنولوجيا-أشباه-الموصلات-1072215923.html
الولايات المتحدة واليابان وهولندا تناقش تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات
الولايات المتحدة واليابان وهولندا تناقش تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشة التعاون مع قادة اليابان وهولندا للحد من وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات، وفقًا لتقارير "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطلع... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T06:40+0000
2023-01-13T06:40+0000
2023-01-13T06:40+0000
العالم
الصين
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وقالت الوكالة إن "الرئيس جو بايدن سيناقش التعاون للحد من وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات في الأيام المقبلة خلال الزيارات المتتالية لقادة اليابان وهولندا لواشنطن".تنادي الولايات المتحدة بالحد من إمداد الصين بتقنيات أشباه الموصلات وتأمل في دعم الحلفاء في هذا الشأن.وسيجري بايدن، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. ويوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روت. لا يتوقع الإعلان عن أي اتفاقيات.في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت التقارير بأن اليابان وهولندا قد تعلنان قريبًا بعض الإجراءات للحد من بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. وبحسب ما ورد، توصلت اليابان وهولندا إلى اتفاق من حيث المبدأ للانضمام إلى الولايات المتحدة بشأن تشديد ضوابط التصدير على معدات تصنيع الرقائق المتقدمة.أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن واشنطن لديها إمدادات محدودة لـ 28 شركة صينية من المنتجات لإنتاج أجهزة الكمبيوتر العملاقة وأشباه الموصلات. كما وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنقاذ بقيمة 52.7 مليار دولار أمريكي لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها في المنافسة مع الصين.
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العالم, الصين
الولايات المتحدة واليابان وهولندا تناقش تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشة التعاون مع قادة اليابان وهولندا للحد من وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات، وفقًا لتقارير "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطلع على الوضع.
وقالت الوكالة إن "الرئيس جو بايدن سيناقش التعاون للحد من وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات في الأيام المقبلة خلال الزيارات المتتالية لقادة اليابان وهولندا لواشنطن".
تنادي الولايات المتحدة بالحد من إمداد الصين بتقنيات أشباه الموصلات وتأمل في دعم الحلفاء في هذا الشأن.
وسيجري بايدن، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. ويوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روت. لا يتوقع الإعلان عن أي اتفاقيات.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت التقارير بأن اليابان وهولندا قد تعلنان قريبًا بعض الإجراءات للحد من بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. وبحسب ما ورد، توصلت اليابان وهولندا إلى اتفاق من حيث المبدأ للانضمام إلى الولايات المتحدة بشأن تشديد ضوابط التصدير على معدات تصنيع الرقائق المتقدمة.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن واشنطن لديها إمدادات محدودة لـ 28 شركة صينية من المنتجات لإنتاج أجهزة الكمبيوتر العملاقة وأشباه الموصلات. كما وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنقاذ بقيمة 52.7 مليار دولار أمريكي لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها في المنافسة مع الصين.