https://sputnikarabic.ae/20230113/باتيلي-يدعو-إلى-الإسراع-لإنجاز-الأساس-الدستوري-للانتخابات-في-ليبيا-1072243979.html

باتيلي يدعو إلى الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري للانتخابات في ليبيا

باتيلي يدعو إلى الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري للانتخابات في ليبيا

أكد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري للوصول إلى "انتخابات شفافة" تنهي جميع الأزمات التي يعاني منها... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T17:09+0000

2023-01-13T17:09+0000

2023-01-13T17:09+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069421256_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d946cf3beb3dfc18d2e98649e0866514.jpg

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه الثاني عمر بو شاح، على ما أفاد به المجلس في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وخلال اللقاء جرى استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح "والذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات".وبحسب البيان أكد المبعوث الأممي "على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات".وأمس الأول، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق المبدئي على عقد جلسة تشاورية له مطلع الأسبوع لدراسة الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين (الأعلى للدولة والنواب).وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا مؤخرا في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230109/المشري-يتوقع-عقد-انتخابات-رئاسية-وبرلمانية-في-ليبيا-خلال-أغسطس-أو-سبتمبر-المقبلين-1072089843.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي