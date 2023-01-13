https://sputnikarabic.ae/20230113/تركيا-تدعو-السويد-لاتخاذ-إجراءات-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-1072236084.html
تركيا تدعو السويد لاتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني
تركيا تدعو السويد لاتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني
دعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:51+0000
2023-01-13T12:51+0000
2023-01-13T12:51+0000
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أنقرة– سبوتنيك. تأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، عن أكار، قوله: "ندين بشدة الفعل الشنيع ضد رئيس الدولة التي يبلغ تاريخها 70 عاما وهي عضو في حلف الناتو، وذلك في دولة ترغب في الانضمام إلى هذا الحلف، وندعو السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بهذا الخصوص".يذكر أن فنلندا والسويد كانتا قد سلمتا، يوم 18 مايو/ أيار الماضي، طلبيهما بالانضمام إلى الناتو إلى الأمين العام للحلف، ، على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا، وحتى الآن، لم يتم التصديق على هذين الطلبين من قبل دولتين فقط من أصل 30 دولة هما المجر وتركيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار تركيا اليوم
تركيا تدعو السويد لاتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني
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دعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ملمّحا بعرقلة انضمامها إلى الناتو.
أنقرة– سبوتنيك. تأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني
ضد تركيا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، عن أكار، قوله: "ندين بشدة الفعل الشنيع ضد رئيس الدولة التي يبلغ تاريخها 70 عاما وهي عضو في حلف الناتو، وذلك في دولة ترغب في الانضمام إلى هذا الحلف، وندعو السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بهذا الخصوص".
يذكر أن فنلندا والسويد كانتا قد سلمتا، يوم 18 مايو/ أيار الماضي، طلبيهما بالانضمام إلى الناتو إلى الأمين العام للحلف، ، على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا، وحتى الآن، لم يتم التصديق على هذين الطلبين من قبل دولتين فقط من أصل 30 دولة هما المجر وتركيا.