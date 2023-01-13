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تركيا تدعو السويد لاتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني
تركيا تدعو السويد لاتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني
دعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:51+0000
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أنقرة– سبوتنيك. تأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، عن أكار، قوله: "ندين بشدة الفعل الشنيع ضد رئيس الدولة التي يبلغ تاريخها 70 عاما وهي عضو في حلف الناتو، وذلك في دولة ترغب في الانضمام إلى هذا الحلف، وندعو السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بهذا الخصوص".يذكر أن فنلندا والسويد كانتا قد سلمتا، يوم 18 مايو/ أيار الماضي، طلبيهما بالانضمام إلى الناتو إلى الأمين العام للحلف، ، على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا، وحتى الآن، لم يتم التصديق على هذين الطلبين من قبل دولتين فقط من أصل 30 دولة هما المجر وتركيا.
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أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار تركيا اليوم

تركيا تدعو السويد لاتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني

12:51 GMT 13.01.2023
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo
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دعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ملمّحا بعرقلة انضمامها إلى الناتو.
أنقرة– سبوتنيك. تأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، عن أكار، قوله: "ندين بشدة الفعل الشنيع ضد رئيس الدولة التي يبلغ تاريخها 70 عاما وهي عضو في حلف الناتو، وذلك في دولة ترغب في الانضمام إلى هذا الحلف، وندعو السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بهذا الخصوص".
يذكر أن فنلندا والسويد كانتا قد سلمتا، يوم 18 مايو/ أيار الماضي، طلبيهما بالانضمام إلى الناتو إلى الأمين العام للحلف، ، على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا، وحتى الآن، لم يتم التصديق على هذين الطلبين من قبل دولتين فقط من أصل 30 دولة هما المجر وتركيا.
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