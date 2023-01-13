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https://sputnikarabic.ae/20230113/تقرير-دولي-أكبر-خطر-يهدد-المغرب-في-2023-هو-ارتفاع-تكلفة-المعيشة-1072231942.html
تقرير دولي يكشف عن "أكبر خطر يهدد" المغرب في عام 2023
تقرير دولي يكشف عن "أكبر خطر يهدد" المغرب في عام 2023
أكد تقرير دولي أن أكبر خطر يهدد المملكة المغربية خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعًا أن يستمر هذا التهديد لعامين مقبلين. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
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ووفقا لما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فإن منتدى دافوس العالمي للاقتصاد قد أصدر تقريرا بعنوان "المخاطر العالمية لسنة 2023"، أكد فيه أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة هي أكبر خطر يهدد المملكة المغربية.وحدد تقرير المنتدى ما قال إنه أهم "5 مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين"؛ جعل أزمة تكلفة المعيشة أهمها، فيما جاءت أسبابها تالية لها، مثل "التضخم السريع، وخطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، وأزمات الديون".وتوقع التقرير الدولي أن يواجه العالم في "2023، مجموعة من المخاطر التي تشعر بأنها جديدة تماما"، مع "عودة المخاطر القديمة كالتضخم وتكلفة المعيشة والحروب والأزمات التجارية، ثم الاضطرابات الاجتماعية المنتشرة وشبح الحرب النووية"، وفقا للتقرير.يشار إلى أن إحصاءات كانت أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية أثناء ذروة جائحة كورونا أثبتت "تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، في سياق الأزمة الصحية، حيث انتقل من %1.7 قبل هذه الأزمة إلى %11.7 خلال الحجر الصحي".طالع أيضا: لمنع توارث الفقر… البنك الدولي يوصي المغرب بالإنفاق على التعليم
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

تقرير دولي يكشف عن "أكبر خطر يهدد" المغرب في عام 2023

11:15 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 13.01.2023)
© AFP 2023 / FADEL SENNAمدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020
مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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أكد تقرير دولي أن أكبر خطر يهدد المملكة المغربية خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعًا أن يستمر هذا التهديد لعامين مقبلين.
ووفقا لما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فإن منتدى دافوس العالمي للاقتصاد قد أصدر تقريرا بعنوان "المخاطر العالمية لسنة 2023"، أكد فيه أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة هي أكبر خطر يهدد المملكة المغربية.
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وحدد تقرير المنتدى ما قال إنه أهم "5 مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين"؛ جعل أزمة تكلفة المعيشة أهمها، فيما جاءت أسبابها تالية لها، مثل "التضخم السريع، وخطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، وأزمات الديون".

ورصد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ما وصفه بـ "ارتفاع في مستوى الإجهاد المائي للأحواض الرئيسية في البلاد تتراوح نسبته ما بين 75 و100%"، وكذلك كون "احتياطات المواد المعدنية لا تتجاوز 1%".

وتوقع التقرير الدولي أن يواجه العالم في "2023، مجموعة من المخاطر التي تشعر بأنها جديدة تماما"، مع "عودة المخاطر القديمة كالتضخم وتكلفة المعيشة والحروب والأزمات التجارية، ثم الاضطرابات الاجتماعية المنتشرة وشبح الحرب النووية"، وفقا للتقرير.
يشار إلى أن إحصاءات كانت أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية أثناء ذروة جائحة كورونا أثبتت "تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، في سياق الأزمة الصحية، حيث انتقل من %1.7 قبل هذه الأزمة إلى %11.7 خلال الحجر الصحي".
طالع أيضا: لمنع توارث الفقر… البنك الدولي يوصي المغرب بالإنفاق على التعليم
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