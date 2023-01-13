https://sputnikarabic.ae/20230113/حفيد-نيلسون-مانديلا-يكشف-عن-مكانة-الجزائر-عند-جده-فيديو-1072221163.html
حفيد نيلسون مانديلا يكشف عن مكانة الجزائر عند جده... فيديو
حفيد نيلسون مانديلا يكشف عن مكانة الجزائر عند جده... فيديو
أكد حفيد الزعيم نيلسون منديلا أن جده كان دائما يعتبر الجزائر بلده الثاني بعد جنوب أفريقيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:07+0000
2023-01-13T09:07+0000
2023-01-13T09:07+0000
العالم العربي
الجزائر
نيلسون مانديلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103389/93/1033899306_0:157:2992:1840_1920x0_80_0_0_66b4dfdc3f1a4825a8f42433c5d09417.jpg
وأكد زويليفليل مانديلا، خلال حضور مراسيم تدشين معلب براقي في العاصمة الجزائر الذي يحمل اسم الزعيم نيلسون مانديلا، أن تسمية ملعب براقي الجديد باسم جده يعد تكريما له، لأنه كان دائما يعتبر الجزائر موطنه الثاني، كما أنها تحتل مكانة خاصة في قلوب شعبه وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية، وفق تعبيره.وأضاف: "حظيت عائلة مانديلا بشرف زيارة الجزائر في عام 2018 لتعزيز العلاقات مع الجزائر التي اعتبرها جدي موطنه الثاني ووطناً لجميع الثوار الأفارقة"، مشيرًا إلى أنه "في عام 1962، كانت الجزائر واحدة من 16 دولة زارها قبل اعتقاله. تلقى خلال هذه الزيارة تدريباته العسكرية في الجزائر إلى جانب قادة آخرين من القارة الأفريقية".وختم: "ستحتل الجزائر دائما مكانة خاصة في قلوبنا وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية، خاصة في دعم النضال الفلسطيني وكذلك النضال من أجل تحرير الصحراء الغربية آخر بؤرة استعمارية في القارة".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103389/93/1033899306_166:0:2827:1996_1920x0_80_0_0_64f3ec7df3f1540de81d6dd5f94f0407.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, نيلسون مانديلا
العالم العربي, الجزائر, نيلسون مانديلا
حفيد نيلسون مانديلا يكشف عن مكانة الجزائر عند جده... فيديو
تابعنا عبر
أكد حفيد الزعيم نيلسون منديلا أن جده كان دائما يعتبر الجزائر بلده الثاني بعد جنوب أفريقيا.
وأكد زويليفليل مانديلا، خلال حضور مراسيم تدشين معلب براقي في العاصمة الجزائر الذي يحمل اسم الزعيم نيلسون مانديلا، أن تسمية ملعب براقي الجديد باسم جده يعد تكريما له، لأنه كان دائما يعتبر الجزائر موطنه الثاني، كما أنها تحتل مكانة خاصة في قلوب شعبه وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية، وفق تعبيره.
وقال: "نهنئ الجزائر على استضافتها بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان-2023" في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط 2023. لقد تشرفت باختيارهم تكريم الرئيس نيلسون مانديلا بإطلاق اسمه على ملعب براقي".
وأضاف: "حظيت عائلة مانديلا بشرف زيارة الجزائر في عام 2018 لتعزيز العلاقات مع الجزائر التي اعتبرها جدي موطنه الثاني ووطناً لجميع الثوار الأفارقة"، مشيرًا إلى أنه "في عام 1962، كانت الجزائر واحدة من 16 دولة زارها قبل اعتقاله. تلقى خلال هذه الزيارة تدريباته العسكرية في الجزائر إلى جانب قادة آخرين من القارة الأفريقية".
وشدد: "كانت الجزائر في طليعة الكفاح الأفريقي ضد الاستعمار وضحّت بملايين الأرواح في حربها ضد الاحتلال الفرنسي. وواصلت دعم جهودنا في الفترة التي سبقت انتخابات 1994 وبعدها".
وختم: "ستحتل الجزائر دائما مكانة خاصة في قلوبنا وهي حليف استراتيجي في القارة الأفريقية، خاصة في دعم النضال الفلسطيني وكذلك النضال من أجل تحرير الصحراء الغربية آخر بؤرة استعمارية في القارة".