https://sputnikarabic.ae/20230113/خبير-أنجح-السيناريوهات-أن-تتخذ-روسيا-التدابير-العسكرية-اللازمة-لمتابعة-حرب-التحرير--1072238478.html
خبير: أنجح السيناريوهات أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة لمتابعة "حرب التحرير"
خبير: أنجح السيناريوهات أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة لمتابعة "حرب التحرير"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": سوليدار نقطة جديدة قد تغيّر الأحداث الاستراتيجية، قدرات تمتلكها جيوش معينة جعلتها تحرز المراكز الأولى لتصنيف 2023.. هكذا وصفت... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T14:07+0000
2023-01-13T14:07+0000
2023-01-13T14:14+0000
شؤون عسكرية
راديو
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خبير: أنجح السيناريوهات أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة لمتابعة حرب التحرير
خبير: أنجح السيناريوهات أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة لمتابعة حرب التحرير
أفادت تقارير إعلامية روسية بأن القوات الروسية تحرز تقدما مهما في منطقة "باخموت" بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار.حول هذا الموضوع تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري العميد أمين حطيط قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أنجح السيناريوهات أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة لمتابعة "حرب التحرير"
14:07 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": سوليدار نقطة جديدة قد تغيّر الأحداث الاستراتيجية، قدرات تمتلكها جيوش معينة جعلتها تحرز المراكز الأولى لتصنيف 2023.. هكذا وصفت كوريا الجنوبية استفزازات بيونغ يانغ.
أفادت تقارير إعلامية روسية بأن القوات الروسية تحرز تقدما مهما في منطقة "باخموت" بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار.
حول هذا الموضوع تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري العميد أمين حطيط قائلا:
"هناك 3 سيناريوهات يمكن أن نتصورها وهي أولا، أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة التي تمكنها من متابعة حرب تحرير المناطق الأربع التي أعلنت الانضمام إلى روسيا الاتحادية. ثانيا، إمداد قوات كييف بالأسلحة المناسبة لمنحها القدرة على القيام بعمليات هجومية كي لا تستفيد روسيا من النتائج التي حققتها. ثالثا، هو سيناريو المراوحة والاستنزاف لإبطاء العمليات العسكرية إلى أن يرهق الفريقان ويذهبا إلى طاولة المفاوضات، والسيناريوالأول هو المرجح".
التفاصيل في الملف الصوتي...