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https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-أعددنا-خططا-لضرب-إيران-وجاهزون-لاستهدافها-في-أي-لحظة-1072219599.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: أعددنا خططا لضرب إيران وجاهزون لاستهدافها في أي لحظة
رئيس الأركان الإسرائيلي: أعددنا خططا لضرب إيران وجاهزون لاستهدافها في أي لحظة
أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الخميس، أن بلاده أعدت خططا لضرب إيران، وأن الجيش جاهز في أي وقت لاستهداف المنشآت... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:37+0000
2023-01-13T08:37+0000
إسرائيل
إيران
العالم
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وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الخميس، أفاد الجنرال كوخافي بأن الجيش الإسرائيلي سيكون جاهزا لمهاجمة أي أهداف في إيران في يوم اتخاذ قرار بهذا الشأن، وأن بلاده مستعدة للهجوم فعليا على إيران.وادّعى الجنرال المنتهية ولايته الأسبوع المقبل، أن إيران هي المهمة الأساسية للجيش الإسرائيلي، وقد تدربت قوات الجيش مرتين خلال الأشهر الستة الماضية على مثل هذا الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال مشاركة عشرات الطائرات، وأن تلك القوات قد باتت جاهزة، فعليا، لأوامر الهجوم في أي لحظة.وحول مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذا الهجوم، ذكر الجنرال أفيف كوخافي أنه يمكن لإسرائيل القيام بهذا العمل بمفردها، وأنه يجب أن تكون لديها القدرة على شن الهجوم وحدها دون مساعدة أمريكية، مضيفًا أن عشرات الطائرات المقاتلة جاهزة في أي وقت وستطير من جميع القواعد العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء البلاد.وشدد الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، على أنه خلال تعامله أو وجوده في حكومات برؤساء وزراء مختلفين، كان هناك إجماع منهم بأنه لا ينبغي أن تستمر إيران في تطوير برنامجها النووي، وعدم السماح لطهران بالوصول إلى قدرات نووية.
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إسرائيل, إيران, العالم
إسرائيل, إيران, العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: أعددنا خططا لضرب إيران وجاهزون لاستهدافها في أي لحظة

08:37 GMT 13.01.2023
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الخميس، أن بلاده أعدت خططا لضرب إيران، وأن الجيش جاهز في أي وقت لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الخميس، أفاد الجنرال كوخافي بأن الجيش الإسرائيلي سيكون جاهزا لمهاجمة أي أهداف في إيران في يوم اتخاذ قرار بهذا الشأن، وأن بلاده مستعدة للهجوم فعليا على إيران.
وادّعى الجنرال المنتهية ولايته الأسبوع المقبل، أن إيران هي المهمة الأساسية للجيش الإسرائيلي، وقد تدربت قوات الجيش مرتين خلال الأشهر الستة الماضية على مثل هذا الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال مشاركة عشرات الطائرات، وأن تلك القوات قد باتت جاهزة، فعليا، لأوامر الهجوم في أي لحظة.
وحول مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذا الهجوم، ذكر الجنرال أفيف كوخافي أنه يمكن لإسرائيل القيام بهذا العمل بمفردها، وأنه يجب أن تكون لديها القدرة على شن الهجوم وحدها دون مساعدة أمريكية، مضيفًا أن عشرات الطائرات المقاتلة جاهزة في أي وقت وستطير من جميع القواعد العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء البلاد.
وشدد الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، على أنه خلال تعامله أو وجوده في حكومات برؤساء وزراء مختلفين، كان هناك إجماع منهم بأنه لا ينبغي أن تستمر إيران في تطوير برنامجها النووي، وعدم السماح لطهران بالوصول إلى قدرات نووية.
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