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https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-الجزائر-يكشف-ما-دار-بينه-وبين-كل-من-أنفونتينو-وموتسيبي-1072222148.html
رئيس الجزائر يكشف ما دار بينه وبين كل من أنفونتينو وموتسيبي
رئيس الجزائر يكشف ما دار بينه وبين كل من أنفونتينو وموتسيبي
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، عما دار بينه وبين أكبر مسؤولين في الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:36+0000
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وقال تبون في لقاء صحفي في ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، إنه أبلغ الرجل الأوّل في "فيفا" جياني أنفونتينو، أن الجزائر قادرة على احتضان كبرى التظاهرات الكروية الدولية وستلتزم بتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة لتنظيم المنافسات العالية المستوى.وأضاف: "الجزائر مستعدّة أيضا كي تكون مسرح المسابقات الكروية على مستوى القارّة السّمراء، وأن رئيس الكاف موتسيبي بإمكانه التعويل على بلادنا بخصوص هذا الأمر".واختتم الرئيس الجزائري، بالقول: "الملاعب العصرية والفخمة والعالمية التي بنيت بِوهران وبراقي والدويرة وتيزي وزو، أيضا ملك للشباب الجزائري والمنافسات المحلّية"، مشيرًا إلى تشييد ثلاثة ملاعب أخرى بكل من وقلة وقسنطينة وبشار في المستقبل القريب.
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العالم العربي, الجزائر, دوري أبطال أفريقيا
العالم العربي, الجزائر, دوري أبطال أفريقيا

رئيس الجزائر يكشف ما دار بينه وبين كل من أنفونتينو وموتسيبي

09:36 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / -
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كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، عما دار بينه وبين أكبر مسؤولين في الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.
وقال تبون في لقاء صحفي في ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، إنه أبلغ الرجل الأوّل في "فيفا" جياني أنفونتينو، أن الجزائر قادرة على احتضان كبرى التظاهرات الكروية الدولية وستلتزم بتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة لتنظيم المنافسات العالية المستوى.
وأضاف: "الجزائر مستعدّة أيضا كي تكون مسرح المسابقات الكروية على مستوى القارّة السّمراء، وأن رئيس الكاف موتسيبي بإمكانه التعويل على بلادنا بخصوص هذا الأمر".
واختتم الرئيس الجزائري، بالقول: "الملاعب العصرية والفخمة والعالمية التي بنيت بِوهران وبراقي والدويرة وتيزي وزو، أيضا ملك للشباب الجزائري والمنافسات المحلّية"، مشيرًا إلى تشييد ثلاثة ملاعب أخرى بكل من وقلة وقسنطينة وبشار في المستقبل القريب.
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