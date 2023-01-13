https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-هنغاريا-أوروبا-تفتقر-إلى-شجاعة-الاعتراف-بأن-سياسة-العقوبات-ضد-روسيا-خاطئة-1072236705.html

رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات ضد روسيا خاطئة

رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات ضد روسيا خاطئة

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات خاطئة وغير فعالة. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T13:09+0000

2023-01-13T13:09+0000

2023-01-13T13:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان إن بلاده تفتقر إلى القوة لتغيير موقف الدول الأكثر قدرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تبقى سياسة فرض العقوبات على روسيا الاتحادية مستمرة، على الرغم من عدم فاعليتها.وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية لسياسة العقوبات الأوروبية قال في مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الوطنية:وكرر رئيس الوزراء الهنغاري وجهة نظره التي عبر عنها في وقت سابق أنه "إذا انتهت العقوبات، فإن أسعار الطاقة ستنخفض في غضون دقائق معدودة وفي نفس الوقت سينخفض المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم بمقدار النصف على الفور".وشدد الغرب ضغوطه على روسيا عبر فرض العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.

https://sputnikarabic.ae/20230111/الاتحاد-الأوروبي-لم-يبحث-بعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072173089.html

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي