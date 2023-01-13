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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-هنغاريا-أوروبا-تفتقر-إلى-شجاعة-الاعتراف-بأن-سياسة-العقوبات-ضد-روسيا-خاطئة-1072236705.html
رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات ضد روسيا خاطئة
رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات ضد روسيا خاطئة
قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات خاطئة وغير فعالة. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:09+0000
2023-01-13T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان إن بلاده تفتقر إلى القوة لتغيير موقف الدول الأكثر قدرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تبقى سياسة فرض العقوبات على روسيا الاتحادية مستمرة، على الرغم من عدم فاعليتها.وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية لسياسة العقوبات الأوروبية قال في مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الوطنية:وكرر رئيس الوزراء الهنغاري وجهة نظره التي عبر عنها في وقت سابق أنه "إذا انتهت العقوبات، فإن أسعار الطاقة ستنخفض في غضون دقائق معدودة وفي نفس الوقت سينخفض المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم بمقدار النصف على الفور".وشدد الغرب ضغوطه على روسيا عبر فرض العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الاتحاد-الأوروبي-لم-يبحث-بعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072173089.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء هنغاريا: أوروبا تفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات ضد روسيا خاطئة

13:09 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات خاطئة وغير فعالة.
بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان إن بلاده تفتقر إلى القوة لتغيير موقف الدول الأكثر قدرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تبقى سياسة فرض العقوبات على روسيا الاتحادية مستمرة، على الرغم من عدم فاعليتها.
وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية لسياسة العقوبات الأوروبية قال في مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الوطنية:

أنا شخصيا أود -وأعتقد أنه سيكون هذا الأمر من مصلحة هنغاريا- أن يخرج شخص شجاع بما فيه الكفاية، ذو عضلات برأسين قوية وأكتاف عريضة ويقول: أيها الناس، لقد أخفقنا في ذلك! وأن اللغة العامية الهنغارية قادرة على أن تعبر عن هذا الشعور. دعونا نتوقف الآن وإلا ستكون هناك مصيبة كبيرة.

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وكرر رئيس الوزراء الهنغاري وجهة نظره التي عبر عنها في وقت سابق أنه "إذا انتهت العقوبات، فإن أسعار الطاقة ستنخفض في غضون دقائق معدودة وفي نفس الوقت سينخفض المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم بمقدار النصف على الفور".
وشدد الغرب ضغوطه على روسيا عبر فرض العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.
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